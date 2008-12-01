سفر عمره جایزه رتبه ‌های تک رقمی کنکور سال 88 در سرایان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عظیمی صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش سرایان افزود: از سوی مدیریت آموزش و پرورش سرایان همچنین رتبه‌ های دو رقمی به تنهایی عازم عمره می ‌شوند و دارندگان رتبه‌ های سه رقمی نیز از سفر تفریحی به دور ایران اسلامی بهره‌ مند خواهند شد.

وی از تشکیل کلاس‌ های جبرانی برای دانش آموزان این شهرستان خبر داد و خواستار مشارکت خیران و معتمدان در تامین هزینه ‌های مالی این کلاس‌ها شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرایان در خصوص مشکلات دانش ‌آموزان عشایری به خصوص عشایر روستای چاه تریخی گفت: دانش‌ آموزان این روستا از مشکلات روحی و روانی رنج برده و در برقراری ارتباط مشکل دارند.

عظیمی تصریح کرد: مشکلات دانش ‌آموزان این روستا به حدی است که لبخند بر چهره دانش ‌آموزان دیده نمی ‌شود که باید ریشه ‌های این موضوع بررسی شود.

وی از دانشگاه بیرجند برای انجام بررسی های روانشناسی و طبی در این منطقه دعوت کرد.

در ادامه جلسه مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان در راستای پروژه‌های آموزش و پرورش سرایان مطرح شد.

همچنین از نیروی انتظامی شهرستان در رابطه با تلاش شبانه‌ روزی در حفظ نظم و ایجاد محیطی امن در شهرستان تجلیل و لوح تقدیر به فرماندهی انتظامی اهدا شد.

احیای کشاورزی روستاها به خصوص روستای چاه تریخی نیز برای رفع فقر و تنوع بیشتر در فعالیت‌های مختلف پیشنهاد شد.