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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

سالانه چهار میلیون پرونده در کشور توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود

سالانه چهار میلیون پرونده در کشور توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سالانه بیش از چهار میلیون پرونده توسط مردم در شوراهای حل اختلاف کشور رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح دوشنبه در جلسه ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان افزود: شوراهای حل اختلاف حرکت مبارکی بود که زمینه مشارکت حداقل یکصد هزار نفر را در زمینه عدالت و دادرسی فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی زمینه گسترده حضور مردم در عرصه حفاظت اجتماعی و پیشگیری از جرم را فراهم نموده و این امکان را به وجود آورده که مردم نقش مستقیم و تعیین کننده ای در تامین امنیت پایدار دارند.

وی مهمترین هدف دستگاه قضایی را اعتمادسازی و جلب رضایت مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف ارتباط نزدیک، موثر و بدون واسطه با اقشار مردم است.

به گفته فاضلیان، در بحث بهداشت قضایی، هدف، اصلاح سیستم‌ها و کارآمد کردن آنها و ایجاد تغییرات هدفمند ساختاری در بخش‌های مختلف اداری، گمرکی، مالیاتی و بانکی است که بدون اعمال این سیاست‌ها اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز امکان پذیر نخواهد بود.

مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد مردمی و پیشگیری حفاظت اجتماعی کشور نیز در این جلسه گفت: در ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، ما برای پیشگیری از جرم از پتانسیل مردم استفاده می‌کنیم و در قالب آن مردم در هسته‌های 10 نفره در محلات، مناطق و در اصناف تشکیل می‌شوند. 
 
حجت‌ الاسلام سیداحمد زرگر افزود: در این راستا اولین شرط استفاده از نیروهای مردمی، گزینش نیروها، آموزش و به کارگیری آنها به صورت هسته های تخصصی و تصمیم گیریهای 10 نفره است.

وی اظهار داشت: ‌اکنون حدود شش هزار هسته ‪ ۱۰‬نفره در سراسر کشور در این خصوص آموزشهای لازم را فراگرفته اند و از میان هر گروه، یک نفر به عنوان معتمد قضایی فعالیت دارد.

وی خاطرنشان کرد:  تمام تلاش ما این است که حضور مردم را در پاکسازی محیط زندگیشان اساسی کنیم و آنان باور کنند که می‌توانند مشکلات را حل کنند.

چهار هزار نفر در گلستان در ستادهای مردمی حفاظت اجتماعی فعالیت دارند. 

کد مطلب 792921

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