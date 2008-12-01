سالانه چهار میلیون پرونده در کشور توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح دوشنبه در جلسه ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی استان افزود: شوراهای حل اختلاف حرکت مبارکی بود که زمینه مشارکت حداقل یکصد هزار نفر را در زمینه عدالت و دادرسی فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: تشکیل ستاد حفاظت اجتماعی زمینه گسترده حضور مردم در عرصه حفاظت اجتماعی و پیشگیری از جرم را فراهم نموده و این امکان را به وجود آورده که مردم نقش مستقیم و تعیین کننده ای در تامین امنیت پایدار دارند.

وی مهمترین هدف دستگاه قضایی را اعتمادسازی و جلب رضایت مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف ارتباط نزدیک، موثر و بدون واسطه با اقشار مردم است.

به گفته فاضلیان، در بحث بهداشت قضایی، هدف، اصلاح سیستم‌ها و کارآمد کردن آنها و ایجاد تغییرات هدفمند ساختاری در بخش‌های مختلف اداری، گمرکی، مالیاتی و بانکی است که بدون اعمال این سیاست‌ها اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز امکان پذیر نخواهد بود.

مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد مردمی و پیشگیری حفاظت اجتماعی کشور نیز در این جلسه گفت: در ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، ما برای پیشگیری از جرم از پتانسیل مردم استفاده می‌کنیم و در قالب آن مردم در هسته‌های 10 نفره در محلات، مناطق و در اصناف تشکیل می‌شوند.



حجت‌ الاسلام سیداحمد زرگر افزود: در این راستا اولین شرط استفاده از نیروهای مردمی، گزینش نیروها، آموزش و به کارگیری آنها به صورت هسته های تخصصی و تصمیم گیریهای 10 نفره است.

وی اظهار داشت: ‌اکنون حدود شش هزار هسته ‪ ۱۰‬نفره در سراسر کشور در این خصوص آموزشهای لازم را فراگرفته اند و از میان هر گروه، یک نفر به عنوان معتمد قضایی فعالیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که حضور مردم را در پاکسازی محیط زندگیشان اساسی کنیم و آنان باور کنند که می‌توانند مشکلات را حل کنند.

چهار هزار نفر در گلستان در ستادهای مردمی حفاظت اجتماعی فعالیت دارند.