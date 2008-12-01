انگلستان در خط مقدم خصومت تاریخی با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان صبح امروز در نشست هفتگی خود به بیان آخرین مواضع دستگاه سیاست خارجی پرداخت.

وی با اشاره به سفر آتی دبیر کل همکاری شانگهای و وزیر خارجه قرقیزستان به تهران از گسترش همکاریهای ایران با حوزه آسیای میانه خبر داد.

قشقاوی در مورد آخرین وضعیت دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان نیز گفت: در دیداری که آقای آخوند زاده معاون آسیایی وزیر امور خارجه در آن کشور داشتند علاوه بر موضوع سفر آقای زرداری به ایران موضوع مهم دیپلمات ایرانی هم مطرح شد.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: مناسبات حسنه در جای خود مورد توجه طرفین بوده اما اقتضای همین مناسبات ایجاب می کند در مناسبات امنیتی و به خصوص در موضوع ربایش دیپلمات ایرانی اهتمام جدی انجام شود.

وی در مورد تحرکات مجدد صهیونیستها در موضوع پرونده آمیا از اعلام آمادگی همیشگی جمهوری اسلامی برای روشن شدن واقعیت عملیات آمیا خبر داد و گفت: متاسفانه چون این موضوع در دست انداز مسائل سیاسی واقع شده است از مسیر خود منحرف شده است.

قشقاوی همچنین در مورد مواضع اخیر وزیر خارجه انگلستان از تلاش طرف انگلیسی برای تعدیل مواضع بیان شده خبر داد و گفت: اما واقعیت تاریخی این است که انگلستان در خط مقدم خصومت تاریخی با ایران بوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال رژیم صهیونیستی به ایران این اقدام را با توجه به مشکلات درونی این رژیم و شرایط جهانی بسیار بعید دانست و اما بر آمادگی کامل دولت، ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

وی همچنین موضوع رسمی جمهوری اسلامی ایران را در قبال تصویب توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق در پارلمان عراق "انتظار" تا زمان برگزاری رفراندوم بیان کرد.

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