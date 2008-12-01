نمایشگاه علوم قرآنی در اردبیل برگزار‌ می شود

عظیم ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در ایام دهه ولایت در اردبیل و سایر شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.

وی زمان برگزاری نمایشگاه را 19 آذر ماه جاری عنوان کرد و ابراز داشت: برای برگزاری جشنهای ولایت و نمایشگاه علوم قرآنی موسسات قرآنی و سازمانهای فعال و عرضه‌کننده محصولات فرهنگی مشارکت خواهند کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: نمایشگاه بزرگ علوم قرآنی در 16 بخش و با موضوعات حجاب در قرآن، ایثار و دفاع مقدس در قرآن و غرفه‌های مختلف پرسش و پاسخ جوانان و پرسمان جوانان و خانواده برپا می گردد.

وی اضافه کرد: همچنین در این نمایشگاه کارگاه نقاشی و خوشنویسی کودکان از قصص قرآنی و غرفه هایی جهت ارائه محصولات فرهنگی و نرم‌افزارهای قرآنی و نیز برنامه های انس با قران‌ بر ای علاقمندان تدارک دیده شده است.

ابراهیم‌پور ارج نهادن به ارزش‌های دینی، ترویج معنویات در بین جوانان و نوجوانان و گسترش قرآن‌خوانی در جامعه را از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه و جشن ولایت برشمرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: سازمان‌ آموزش و پروش، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان با تدارک برنامه های مختلف در این نمایشگاه حضور میابند.

