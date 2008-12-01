اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و افغانستان در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اتاق تجارت و صنایع و معادن افغانستان صبح امروزدر آیین افتتاحیه این اتاق گفت: بهره برداری از این اتاق می تواند فاصله های زیادی را از جلوی پیشرفت اقتصادی کشور بردارد.

قادر اکبر اضافه کرد: این اتاق می تواند نماینده ای مشروع برای حقوق اقتصادی دو کشور باشد.

وی ادامه داد: اگر این اتاق بخواهد در یک نام باقی بماند نمی تواند به عملکرد و رسالت خود عمل کند.

رئیس اتاق تجارت و صنایع و معادن افغانستان افزود: هم اکنون کشور افغانستان دارای پتانسیلهای زیاد اقتصادی است که باید به آن توجه ای بیشتر شود.

وی صادرات و واردات را اصلی مهم برای پیشرفت دانست و متذکر شد: در چند روز اخیر بسیاری از رسانه های دنیا برای تخریب چهره سیاسی دو کشور ایران و افغانستان تلاش می کنند که نباید این تخریبها باعث توقف در رشد اقتصادی دو کشور شود.

وی در خصوص مهمانپذیری زیبای ایرانیان نیز ابراز داشت: در زمانی که کمونیستها کشور افغانستان را تحت فشار قرار دادند تنها کشور ایران بود که افغانها را با آغوش باز پذیرایی کرد.

اکبر یادآورشد: ایران برای ثبات اقتصادی و اجتماعی افغانستان تلاش بسیاری کرده است.

وی خاطرنشان ساخت: یگانه مرجع ثبات اقتصادی کشورها بخش خصوصی و سردمدار آن نیزاتاقهای مشترک بازرگانی است.

در پایان این مراسم تفاهم نامه دو جانبه مشهد - هرات در راستای انجام اهداف بازرگانی و صنایع و معادن دو کشور ایران و افغانستان توسط مسئولان اقتصادی دو طرف به امضاء رسید.