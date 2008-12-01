به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوامریکن مدیا، اکتبر سال 2008 حدود یک هزار نفر از بزرگسالان آمریکایی در این تحقیق که با عنوان " رویکرد آمریکایی ها به دین، ارزشهای اخلاقی و هالیوود" از سوی گروه ارتباطات مارتیلا انجام شده، 63 درصد از آمریکایی ها اعتقاد دارند که صنعتهای فیلم و سینما تا حدی از سوی یهودیان اداره می شود.

61 درصد افرادی که در این تحقیق شرکت کرده اظهار داشتند آنها معتقدند ارزشهای دینی مورد حمله قرار گرفته و 63 درصد اظهار داشتند دین نفوذ خود را در زندگی آمریکایی از دست می دهد.

59 درصد از شرکت کنندگان اعتقاد ندارند که هالیوود دربرگیرنده ارزشهای اخلاقی و دینی بیشتر آمریکاییها باشد. 70

43 درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی اعتقاد دارند هالیوود و رسانه های ملی ستاد سازماندهی شده ای را برای تضعیف نفوذ ارزشهای دینی در پیش گرفته اند.

نتایج این تحقیقات با باور عمومی منافاتی ندارد، اما در سال 1964 نیز نظرسنجی انجام شده و طی آن نیمی از شرکت کنندگان اظهار داشتند یهودیان هالیوود را کنترل می کنند.

این موضوع به تفصیل در کتاب " امپراطوری از آن خودشان: چگونه یهودیان هالیوود را ابداع کردند" نوشته نیل گابلر تبیین شده است.