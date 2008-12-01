برنامه دومین روز رقابت گروه ها در جشنواره موسیقی معلولان

به گزارش خبرنگارمهر، بخش رقابتی دومین روز جشنواره موسیقی معلولان فردا در در 3 فرهنگسرای ارسباران، بهمن و شفق برگزار می شود.

فرهنگسرای ارسباران

علی اکبر علی آبادی (کرمان)، رویا مطلبی (اردبیل)،شهرام خدایی (تهران) با ساز "ارگ "،علی اصغر اسدی، فراز خنافری و رکسانا ربانی (تهران) با ساز"پیانو"و فرهاد گرگین پور (آباده شیراز) با ساز آکاردئون در بخش تکنوازی دومین جشنواره موسیقی معلولان هستند؛همچنین در بخش گروه نوازی گروه موسیقی "ذهنی 7 تیر"،گروه "کهریزک"،گروه دو نفره "خدایی"،گروه ناشنوایان و کم شنوا" و دونوازی پیانو و آواز معین اشک و آقای توانا از تهران از جمله گروههایی هستند که در فرهنگسرای ارسباران اجرای برنامه دارند.

فرهنگسرای بهمن

مقصود لقایی (بابلسر)،حمید کردار،ماهان مفتخری (تهران) با ساز "پیانو"،ارغوان حسمی (تهران)،مهدی الصاق (شهرضا)،با ساز "سنتور"، سعید میرزا زاده (تهران) با ساز"تار"، مهدی بنیاد (خرم آباد) با ساز "سرنا" و ژیلا حسن لو (تهران) با ساز فلوت ریکوردر در بخش تکنوازی دومین جشنواره موسیقی معلولان هستند؛ همچنین در بخش گروه نوازی گروه موسیقی "عصای سفید"، "پژواک"،"معراج" و"مهرآوا" (تهران) ، دو نوازی بالابان و دو تار(زنجان) از جمله گروههایی هستند که در فرهنگسرای بهمن اجرای برنامه دارند.

فرهنگسرای شفق

محمد شیخ زاده (کرمان) "نی"،نعمت الله بهاروند (خرم آباد) و محمد رضوان (شهرضا)"کمانچه"، مجتبی قدیری "ویولن ایرانی"، مقصود لقایی (بابلسر) و غلامرضا چمک (کرمان) "تنبک"،میثم رنجبری (بیجار) داریوش کیابخت (تهران) "دف"،محمدرضا جوانمردی (اصفهان)،محسن فرهادی (قم) ، قدرت الله رحمتی (کرج)، امیر رضا کفاش(آذربایجان غربی ) و غلامرضا چمک (کرمان) تک خوانی "آواز"در بخش تکنوازی دومین جشنواره موسیقی معلولان به رقایت می پردازند.

همچنین "کاسیت"،"زبرجد" (خرم آباد) و فرهنگسرای بهمن گروه نوازی "دف" از تهران از گروههایی هستند که دربخش گروه نوازی این دوره از جشنواره اجرای برنامه دارند.