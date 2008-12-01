به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال در حال رایزنی و مذاکره با مربیان واجد شرایط خارجی برای هدایت تیم فوتبال امید ایران است. در همین راستا چند مربی با کارنامه و تجربه انتخاب شده‌اند که مذاکرات ابتدایی را با فدراسیون داشته‌اند.

درهمین راستا عصر فردا کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه می دهد تا از بین مربیانی که مدنظر هستند، بهترین گزینه را برای هدایت تیم امید انتخاب کنند.

براساس اظهارات علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال سرمربی آینده تیم فوتبال امید ایران بطور حتم ایرانی خواهد بود. در بین مربیان ایرانی نیز گفته می شود شانس پرویز مظلومی برای هدایت این تیم بیش از دیگر مربیان است.