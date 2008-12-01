اسناد هشت سال دفاع مقدس در غرب استان تهران جمع آوری می شوند

سرهنگ پاسدار داود پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مرحله دوم این طرح که از ابتدای آذرماه آغاز و تا 15 بهمن ماه ادامه دارد، در صدد هستیم وصیت نامه شهدا، قطعات ادبی، یادداشتهای روزانه، وسایل شخصی، لباس، قرآن و کلیه اثار موزه ای دیگر و اسناد نظامی یا کالکهای نظامی عملیاتی و مناطق جنگ را جهت استفاده در موزه دفاع مقدس غرب استان تهران به صورت مطلوب و با حفظ آثار شهدا در مرض دید عموم قرار دهیم.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح جمع آوری و حفظ آثار شهدا در دوران دفاع مقدس و ارائه آن به آیندگان است چون ما معتقدیم دوران طلایی دفاع مقدس مایه مباهات و افتخار نسلهای بعدی است، آنها باید بدانند پدران و نیاکان آنان چه زحمات و از خودگذشتگی هایی را برای استقلال و آزادی کشور اسلامی انجام داده اند و با چه عقیده و آرمانی جان خود را در راه هدف مقدسشان فدا کردند.

همچنین در این رابطه مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران به مهر گفت: جمع آوری کلیه آثار مربوط به جنگ تحمیلی یکی از ماموریتهای اصلی ما است که در غرب استان تهران در مرحله اول فراخوان اسناد زیادی مانند دست نوشته، عکس، تصویر و صدا جمع آوری شد که تعدادی از آنها کم نظیر و بی نظیر هستند.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی بیان داشت: گردآوری و منظم کردن این آثار می تواند کمک بزرگی به محققین و پژوهشگران عرصه دفاع مقدس کند.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره عکس دفاع مدقس غرب استان تهران تا پایان سال جاری خبر داد و یادآور شد: طی فراخوانی تصاویر و عکسهای دوران دفاع مدقس جمع آوری می شود.

این مسئول متذکر شد: در این جشنواره به بهترین تصاویر هدایایی نفیس اهدا می شود و کلیه علاقمندان جهت ارسال آثار می توانند با شماره تلفن 4609596 تماس بگیرند.