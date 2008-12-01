داور مسئول شکست چلسی مقابل آرسنال است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی دیشب در حالی که با نتیجه یک بر صفر در استمفوردبریج از آرسنال پیش بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک بازی را به میهمان خود واگذار کرد.

سرمربی برزیلی چلسی در پایان این دیدار به خبرگزاری فرانسه گفت: چلسی و داور مسئول این شکست هستند. گل نخست تیم آرسنال در شرایطی به ثمر رسید که فن پرسی یک متر در موقعیت آفساید قرار داشت. این در حالی است که کمک داور بازی در نیمه اول برای سولومون کالو پرچم زد در حالی که او اصلا در موقعیت آفساید قرار نداشت.

وی افزود: مهم است که با مردم در مورد این موضوع صحبت کنم. مشکل است شما با دو اشتباده فاحش از سوی داور برنده بازی شوید. بله، من قبول دارم اشتباه کردم اما ما نیاز به داوری داشتیم که برای هر دو تیم قضاوت کند و نه فقط برای یک تیم.

چلسی در این فصل از رقابت ها در تقابل با هیچکدام از تیم های بزرگ لیگ برتر در زمین خود به برتری نرسیده است.