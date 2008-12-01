اصرار اعضای کمیسیون فرهنگی برای پاسخگویی علی آبادی به مجلس

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مباحث مربوط به اقدام دبیر کمیته پارالمپیک دراهداء مدال به ورزشکار رژیم صهیونیستی و همچنین نحوه حضور بانوان در ورزشگاهها و قرارداد قطبی با پرسپولیس در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: آنچه به طور کامل از جلسه روز گذشته بر می آید انتقاد شدید نمایندگان مجلس بود که اعضا کمیسیون نگرانی خود را از چنین اقداماتی در ورزش کشور بیان کردند.

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از نمایندگان از اتفاقات رخ داده مطلع بودند و نظر اعضاء دعوت از علی آبادی رئیس سازمان تبیت بدنی و پاسخگویی وی نسبت به این اقدامات بود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: از آنجا که حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی در زمان طرح این مباحث در جلسه کمیسیون حاضر نبود قرار شد تصمیم به دعوت از علی آبادی با نظر ایشان اتخاذ شود.

وی همچنین از برگزاری جلسه کمیته تربیت بدنی مجلس با حضور حداد عادل در صبح روز فردا و پیش از آغاز همایش سی سال قانونگذاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده مقرر شده تا رئیس فدراسیون ورزش باستانی در جلسه فردا حضور یابد. رئیس کمیسیون فرهنگی نیز برای حضور در این جلسه ابراز تمایل کرد بنابراین در جلسه فردا که حداد عادل حضور خواهد یافت این مباحث مطرح و پیگیری خواهد شد و در صورت نظر مثبت رئیس کمیسیون فرهنگی برای دعوت از علی آبادی به طور رسمی از وی دعوت می شود تا برای پاسخگویی به دغدغه نمایندگان در عرصه مدیریت ورزشی کشور در کمیسیون حاضر شود.