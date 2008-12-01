رشد 325 درصدی مداخلات اورژانسی اجتماعی در یک سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر ، رستمی در اولین همایش "ضرورت اجرای برنامه اورژانس اجتماعی" که صبح امروز در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد گفت: در حوزه امور اجتماعی بهزیستی استان تهران بر اساس آمار و ارقام اعلام می کنم چهار برابر سالهای قبل انجام وظیفه شده است.

وی ادامه داد: اگر همکاری وهمدلی بخش تخصصی در حوزه امور اجتماعی نبود در فعالیتهایمان به انحراف کشیده می شدیم.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران تصریح کرد: در جایگاه یک مدیر عملگرا می گویم آنچه که در بهزیستی استان تهران می گذارد این است که توپ را در زمین ما رها کردند واین شایسته جامعه ای ارزشمند و غیرتمند ایران نیست.

به گفته رستمی ایجاد حلقه اتصال وحدت و همدلی در برخورد با آسیبهای اجتماعی تهران بسیار تاثیرگذار و مهم است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه گاهگاهی اورژانس اجتماعی تنها با 12 خودروی ون خلاصه می شود در حالی که این اورژانس در مراکز و مسائل مختلف سریعا مداخله می کند و افراد را جهت ارائه خدمات لازم و کارشناسانه به پایگاههای مربوط معرفی می کنند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه امروز در تمام شهرستانهای استان تهران باید مداخله در بحران را داشته باشیم گفت: قریب به 80 نفر از کارشناسان زبده و متخصص اجتماعی در بخش اورژانس اجتماعی مشغول به فعالیت هستند.

رستمی با تاکید بر اینکه جمع کردن مسئولین کنار هم برای حل مشکلات بسیار سخت است افزود: باید تقلید بدون تخصص را در اقدامات خود کنار بگذاریم و توان وابزار کار بدی را گره زده و در کنار و همراه هم با تمامی آسیبهای اجتماعی مقابله کنیم.