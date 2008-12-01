پایان ماموریت هم پیمانان آمریکا در عراق تا پیش از مهلت 31 دسامبر

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: نیروهای کره شمالی در حال ترک عراق هستند و به ماموریتی پایان می دهند که بر بازسازی بیمارستانها، جاده ها و مدارس متمرکز شده بود، اما اختلافاتی را در بین مردم این کشور ایجاد کرد.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: برخی از مردم کره جنوبی معتقد بودند که شرکت درعملیات عراق روابط کشورشان با آمریکا را تقویت خواهد کرد. اما منتقدان می گفتند که این ماموریت بخشی از یک جنگ غیرموجه است.

در ادامه این مطلب آمده است: عزیمت تیپ زیتون تازه ترین خروج نیروها از ائتلاف به رهبری آمریکاست. کره جنوبی در بین 13 کشوری قرار دارد که پیش از پایان مهلت 31 دسامبر ( 11 دی ماه) حکم سازمان ملل نیروهای خود را از عراق خارج می کند.

آسوشیتدپرس افزوده است: با ادامه جنگ و افزایش سطح خشونتها ، شمار نیروهای ائتلاف کاهش یافته چرا که برخی سطح نیروهای خود را کاهش داده اند و برخی هم نیروهای خود را کاملا خارج کرده اند. ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، لتونی ، مقدونیه و بوسنی و هرزگوین اخیرا به ماوریتهای خود درعراق پایان داده اند. کشورهای دیگر نیز قرار است ظرف چند روز آینده چنین اقدامی را انجام دهند.

نویسنده خاطر نشان کرده است: تنها کشورهایی که نیروهای خود را پس از انقضای حکم سازمان ملل در عراق حفظ خواهند کرد، نیروهای انگلیس این بزرگترین هم پیمان آمریکا و همچنین استرالیا، السالوادور ، استونی و رومانی است.

" بیل باکنر" سخنگوی ارتش آمریکا گفت:" ترکیب نیروهای ائتلاف بین زمان کنونی و پایان سال با پایان حکم سازمان ملل تغییر خواهد یافت و بر مبنای تصمیمات دولت عراق و اعضای ائتلاف خواهد بود." وی گفت که کشورهایی که نیروهای آنها درعراق باقی خواهند ماند، درباره توافقهای خود با دولت عراق مذاکره خواهند کرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: حضور نیروهای کره جنوبی درعراق در بین برخی کره ایها اقدامی نامحبوب بود، آنها جنگ به رهبری آمریکا درعراق را ناموجه می دانند. دولت کره جنوبی زمانی که درخواستهای آمریکا برای اعزام نیرو و تمدید مدت حضور آنها را پذیرفت، مجبور شد با اعتراضات محکم به این اقدام مقابله کند.