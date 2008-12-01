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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

حزب اسلامی خبر داد:

توافق واشنگتن و بغداد برای آزادی زندانیان در بند آمریکاییها در عراق

توافق واشنگتن و بغداد برای آزادی زندانیان در بند آمریکاییها در عراق

یکی از مسئولان حزب اسلامی عراق از وجود توافقی بین بغداد و واشنگتن برای آزادی همه زندانیان دربند آمریکایی ها درعراق طی شش ماه آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، درحالی حزب اسلامی عراق از این توافق خبر داد که روزگذشته ارتش آمریکا با صدور بیانیه ای از آزادی هفده هزار و 500 زندانی از زندان ها و بازداشت گاه های عراقی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی ارتش آمریکا همچنین بر ادامه روند آزادی زندانیان به صورت مرحله ای و دوره ای تاکید شد و آمده است : تعداد زندانیانی که درحال حاضر در زندان ها و بازداشت گاه های آمریکایی دربند هستند، به 15 هزار تن می رسد.

همچنین "عمر الکربولی" از نمایندگان پارلمانی عراق و از رهبران حزب اسلامی درباره توافق دولت عراق با آمریکا گفت : دولت بغداد با فشارهای جبهه التوافق، با آزادی همه زندانیان در بند زندان های آمریکایی با واشنگتن به توافق رسید.

براساس این توافق همچنین قرار شد علاوه بر آزادی زندانیان طی 6 ماه پرونده آنان به مقامات عراقی تحویل داده نشود تا تضمینی برای تحت پیگرد قرار نگرفتن آنان باشد.

وی افزود : عملیات آزادی زندانیان طبق برنامه صورت خواهد گرفت و بیشتر آنان طی شش ماه آتی آزاد می شوند تا اینکه این پرونده به طور کامل در اواسط سال آتی بسته می شود.

نظامیان آمریکایی هزاران زندانی عراقی و غیر عراقی را بعد از سال 2003 در زندان " بوکا " واقع در شهر بصره در جنوب عراق و زندان " کروبر " در فرودگاه بغداد و همچنین در دو زندان دیگر " سوسه " در سلیمانیه و " بادوش" درموصل در بند دارند.

کد مطلب 792943

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