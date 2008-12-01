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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

پیشکسوتان نمایش خراسان جنوبی آرش را به صحنه می ‌برند

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: هنرمندان پیشکسوت نمایش استان در اقدامی ارزشمند گردهم می‌آیند تا نمایش آرش را به روی صحنه ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس‌ زاده صبح امروز در جمع کارشناسان حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: این تصمیم در نشستی که با حضور اساتید و پیشکسوتان هنر نمایش به منظور تشکیل اتاق فکر و تنظیم شرایط مطلوب و تسهیل امور در روند فعالیت‌های نمایش استان از سوی حوزه هنری برگزار شده بود، اتخاذ شد و به ‌زودی تمرینات آن آغاز می ‌شود.

وی ادامه داد: نمایش آرش به نویسندگی ارسلان پوریا و با بازنویسی، طراحی و کارگردانی استاد علی شریفی به منظور زنده کردن یاد و خاطره مرحوم استاد محمد حسین عبدالهی و تجلیل از زحمات آن بزرگوار روی صحنه خواهد رفت و علی زارعی، محمد سرابی، مسعود برکچی، شهریار گوهری، حسین حسنی، حسین زینل‌نژاد، حسین عباس ‌زاده، احمد عابدی، علی خلیلی، مجید برکچی، محمد ابراهیم راستگومقدم ، محمود راستگومقدم، حمید مقدوری، ملیحه محمدی، عالیه عطایی، مهدی رحیمی، محسن حسین‌زاده و جمعی از هنرمندان جوان استان در این نمایش بازی می ‌کنند.

سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی همچنین تئاتر شهرستان‌ها را از ارکان اصلی تئاتر کشور دانست و گفت: ویژگی ‌های اقلیمی و برخورداری از فرهنگ غنی و سرشار بومی و محلی در تئاتر شهرستان‌ها موج می ‌زند و همین قابلیت‌ها است که می ‌تواند ما را در دستیابی به تئاتر ملی یاری کند و خراسان جنوبی نیز با فرهنگ عمیق و اصیل خود از این مقوله مستنثنی نیست.

عباس ‌زاده تصریح کرد: بخش عمده ‌ای از هنرمندان حرفه ‌ای تئاتر کشور از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برخاسته ‌اند و از این رو حوزه هنری قصد دارد با کمک و همیاری پیشکسوتان به تشویق، ترغیب و کشف استعدادهای جوان بپردازد تا از این راه بتوان هنرمندانی ارزشمند را به میهن عزیز اسلامی هدیه کند و از این رو این هدف را در اولویت خط ‌مشی و برنامه‌ های خود قرار داده است.

کد مطلب 792948

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