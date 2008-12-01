پیشکسوتان نمایش خراسان جنوبی آرش را به صحنه می ‌برند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس‌ زاده صبح امروز در جمع کارشناسان حوزه هنری خراسان جنوبی افزود: این تصمیم در نشستی که با حضور اساتید و پیشکسوتان هنر نمایش به منظور تشکیل اتاق فکر و تنظیم شرایط مطلوب و تسهیل امور در روند فعالیت‌های نمایش استان از سوی حوزه هنری برگزار شده بود، اتخاذ شد و به ‌زودی تمرینات آن آغاز می ‌شود.

وی ادامه داد: نمایش آرش به نویسندگی ارسلان پوریا و با بازنویسی، طراحی و کارگردانی استاد علی شریفی به منظور زنده کردن یاد و خاطره مرحوم استاد محمد حسین عبدالهی و تجلیل از زحمات آن بزرگوار روی صحنه خواهد رفت و علی زارعی، محمد سرابی، مسعود برکچی، شهریار گوهری، حسین حسنی، حسین زینل‌نژاد، حسین عباس ‌زاده، احمد عابدی، علی خلیلی، مجید برکچی، محمد ابراهیم راستگومقدم ، محمود راستگومقدم، حمید مقدوری، ملیحه محمدی، عالیه عطایی، مهدی رحیمی، محسن حسین‌زاده و جمعی از هنرمندان جوان استان در این نمایش بازی می ‌کنند.

سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی همچنین تئاتر شهرستان‌ها را از ارکان اصلی تئاتر کشور دانست و گفت: ویژگی ‌های اقلیمی و برخورداری از فرهنگ غنی و سرشار بومی و محلی در تئاتر شهرستان‌ها موج می ‌زند و همین قابلیت‌ها است که می ‌تواند ما را در دستیابی به تئاتر ملی یاری کند و خراسان جنوبی نیز با فرهنگ عمیق و اصیل خود از این مقوله مستنثنی نیست.

عباس ‌زاده تصریح کرد: بخش عمده ‌ای از هنرمندان حرفه ‌ای تئاتر کشور از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برخاسته ‌اند و از این رو حوزه هنری قصد دارد با کمک و همیاری پیشکسوتان به تشویق، ترغیب و کشف استعدادهای جوان بپردازد تا از این راه بتوان هنرمندانی ارزشمند را به میهن عزیز اسلامی هدیه کند و از این رو این هدف را در اولویت خط ‌مشی و برنامه‌ های خود قرار داده است.