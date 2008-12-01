ساماندهی هیئت های ورزشی بدون رئیس آذربایجان شرقی

غلامحسن فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با تاکید بر ضرورت ساماندهی هیئت های بدون رئیس استان، افزود: با آوارگی نمی توان ورزش استان را اداره کرد.
وی خاطر نشان کرد:هم اکنون 29 هیئت از 49 هیئت ورزشی آذربایجان شرقی بدون رئیس بوده و اغلب با سرپرستی اداره می شوند.
مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی ساماندهی این تعداد هیئت ورزشی در ظرف دو ماه را کاری بسیار سنگین اما در عین حال ممکن خواند.
وی در مورد تعیین تکلیف انتخابات هیئت فوتبال آذربایجان شرقی نیز گفت :هیئت فوتبال استان نیز جزو 29 هیئت نابسامانی است که در نوبت رسیدگی و ساماندهی قرار دارد.
فخاری اظهار امیدواری کرد:با مشخص شدن وضعیت انتخابات هیئت فوتبال آذربایجان شرقی تا روزهای آینده، بلاتکلیفی حاکم بر فضای فوتبال استان از بین برود.
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