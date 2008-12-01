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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

سطح زیر کشت چغندر قند در خراسان رضوی 50 درصد کاهش یافت

سطح زیر کشت چغندر قند در خراسان رضوی 50 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند منطقه خراسان از کاهش 50 درصدی سطح زیر کشت این محصول در سال جاری خبر داد.

محمدرضا بهاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از کاهش 50 درصدی سطح زیر کشت محصول چغندر قند در سطح استان خبر داد و افزود: سال گذشته 885 هزار و 857 تن از این محصول تحویل کارخانه های استان گردید.

وی تصریح کرد: خشکسالی و سرمازدگی، افزایش کشتهای رقیب، قیمت پایین چغندر نسبت به هزینه های برداشت، پایین بودن نقدینگی کارخانه ها و ... از عواملی بود که رغبت کشاورزان را برای کشت این محصول کاهش داد.

مدیرعامل شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند منطقه خراسان با اشاره به اینکه متوسط عیار قند در سال جاری 69/17 درصد است از کاهش نسبی عیار این محصول نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: نرخ چغندر تحویلی به کارخانه ها برای امسال به ازا هر کیلوگرم 500 ریال تعیین شده است.

بهاری میزان چغندر مصرفی را در سال جاری از 500 هزار تن حدود 377 هزار و 395 تن اعلام کرد.

کد مطلب 792952

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