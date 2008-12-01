ایران وطن دوم من است / تسلط به فناوری های دفاعی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ماهاتیر محمد امروز در مراسم تجلیل از وی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب که هر وقت به ایران سفر می کند احساس می کند در وطن دوم خود حضور دارد، گفت: من همیشه احساس می کنم ملت ایران دوست من است و این احساس دوستی را همیشه با خود همراه دارم.

وی در سخنانی با اشاره به تمدن اسلامی و شکوفایی علوم اسلامی در قرون گذشته گفت: در زمانی که تمدن اسلام و شکوفایی علوم اسلامی به اوج خود رسیده بود اروپا و غرب در رکود به سر می برد.

نخست وزیر سابق مالزی اضافه کرد: شکوفایی تمدن اسلامی تا قرون پانزدهم میلادی ادامه داشت و مسلمانان حرف اول را در همه علوم می زدند. از جمله در علوم پزشکی افرادی چون ابوعلی سینا و در علوم دیگر افرادی چون ابوریحان بیرونی از دانشمندان اسلامی بودند.

ماهاتیر محمد گفت: پس از قرن 15 میلادی و رشد بیشتر علوم طبیعی و تجربی مسلمانان از این علوم دور شدند و آن را رها کرده و این علوم مایه استفاده دیگران شد و اروپایی ها با استفاده از این علوم کم کم رشد کرده و جای مسلمانان را گرفتند و همچنین مسلمانان به خاطر استفاده نکردن از این علوم از آن دور شدند.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص نیرومند شدن مسلمانان برای دفاع از خود گفت: در آیاتی از قرآن آمده است که مسلمانان سلاح داشته باشند. بنابراین لازم است که سلاح های به روز داشته باشیم تا بتوانیم از خود دفاع کنیم و برای رسیدن به تکنولوژی این سلاحها نیاز به علم داریم. هر چند باید توجه داشته باشیم که این سلاحها برای دفاع است نه تهاجم.

نخست وزیر سابق مالزی اضافه کرد: دشمن هم از این ضعف ما استفاده می کند و به ما زور می گوید اما ما باید برای دفاع از خود سلاح هایی داشته باشیم و قطعا دشمن سلاحهایی را که بتوانیم با آنها مقابله کنیم را به ما نمی دهد. پس باید خود آنها را بسازیم و در این راه رشد علمی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ماهاتیر محمد ادامه داد: مسلمانان باید در همه علوم پرورش یابند و کسب علم را سرلوحه خود قرار دهند. این درست است که ما پیشرفتهای زیادی داشته ایم و ایران نیز پیشرفتهای بسیاری در علوم پزشکی داشته اما رشد علمی کافی نیست، باید به اقتدار برسیم.

وی گفت: همه پیشرفتهای علمی برای ما اهمیت دارد چرا که برای پیشرفت نیاز به آدمهای سالم داریم و اگر انسان سالم نداشته باشیم نمی توانیم مدافع، سازنده و تولید کننده خوبی داشته باشیم. بنابراین کسب علم محور همه این موضوعات است.

به گزارش مهر ، نخست وزیر سابق مالزی اظهار داشت: رشد علم، پیشرفت و پیشبرد اهداف سلامت و تلاش برای اعطای سلامت به مردم و کسب علم در این زمینه ها باید از اهداف مسلمانان قرار گیرد.

ماهاتیر محمد در نهایت آرزو کرد همکاریهای علمی ایران و مالزی همچون گذشته ادامه داشته و خود بتواند واسطه خیری برای افزایش این همکاری ها باشد.

ماهاتیر محمد صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشان طلایی این دانشگاه را دریافت کرد. ماهاتیر محمد تا دقایقی دیگر دکتری افتخاری دانشگاه علوم پزشکی تهران را نیز کسب خواهد کرد.