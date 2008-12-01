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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

بدون حضور ایرانی ها /

قهرمانان تنیس روی میز جهان در ماکائو به میدان می روند

قهرمانان تنیس روی میز جهان در ماکائو به میدان می روند

مسابقات گرند فاینال تنیس روی میز جهان با حضور 16 قهرمان سال 2008 هفته آینده در ماکائو برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای گرند فاینال به منظور معرفی قهرمان قهرمانان مسابقات پوروتور برگزارشده در سال 2008 (رده سنی بزرگسالان) برگزار می شود. 16 پینگ پنگ باز شرکت کننده دراین تورنمنت در دو بخش انفرادی و دوبل مردان و زنان با هم به رقابت می پردازند.  

همچنین 8 بازیکن برتر زیر 21 سال تنیس روی میز که در حاشیه مسابقات پوروتور با یکدیگر دیدار کرده اند نیز در مسابقات گرندفاینال ماکائو شرکت کرده و دیدارهای خود را در بخشی مجزا برگزار می کنند.

پیکارهای تنیس روی میز گرندفاینال درحالی طی روزهای 11 تا 14 دسامبر (21 تا 24 آذرماه) به میزبانی ماکائو برگزار می شود که هیچ نماینده‌ای از ایران مجوز شرکت دراین رقابت‌ها را به دست نیاورده است.

پینگ پنگ بازان ایران که در رده سنی بزرگسالان مسابقات پوروتور سال 2008  شرکت کردند، هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی نشدند.

تنها عنوان قهرمانی ایران در رقابت های پوروتور 2008 توسط نوشاد عالمیان و در رده سنی جوانان به دست آمد. پینگ پنگ باز 17 ساله کشورمان در مسابقات پوروتور قطر موفق به کسب این عنوان شد.

کد مطلب 792961

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