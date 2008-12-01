"اسلامداگ" و "گرسنگی" جوایز فیلم بریتانیا را درو کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "میلیونر اسلامداگ" بویل درباره یک پسر بچه فقیر هندی که با حضور در یک نمایش تلویزیونی برنده میلیون‌ها پول می‌شود، جوایز بهترین فیلم مستقل بریتانیا، بهترین کارگردان و آینده‌دارترین هنرمند تازه‌کار (دو پاتل) را از آن خود کرد.

"میلیونر اسلامداگ" در شش رشته نامزد دریافت جایزه بود. "گرسنگی" اولین تجربه کارگردانی مک‌کوئین با موضوع آخرین روزهای زندگی بابی سندز مبارز ارتش جمهوریخواه ایرلند، جوایز بهترین بازیگر مرد (فاسبیندر)، جایزه داگلاس هیکاکس بهترین کارگردان تازه‌کار و بهترین دستاورد تکنیکی (شان بابیت، فیلمبردار) را گرفت.

این فیلم در هفت رشته شانس دریافت جایزه را داشت. "بی‌غم" مایک لی نیز جوایز بهترین بازیگر مرد نقش مکمل (ادی مارسان) و بهترین بازیگر زن نقش مکمل (الکسیس زگرمن) را دریافت کرد.

ورا فارمیگا برای فیلم "پسری با پیژامه راه‌راه" ساخته مارک هرمن برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد و مارتین مکدانا برای "در بروژ" جایزه بهترین فیلمنامه را برد. این فیلم نیز در هفت رشته نامزد دریافت جایزه بود.

"واقع‌گریز" روپرت وایات با بازی برایان کاکس جایزه بهترین دستاورد تولید را دریافت کرد، "مرد روی سیم" جیمز مارشال بهترین فیلم مستند شد و جایزه بهترین فیلم خارجی به فیلم انیمیشن "والس با بشیر" آری فولمن از رژیم صهیونیستی رسید.

جایزه ریچارد هریس نقش چشمگیر در سینمای بریتانیا را دیوید تیولیس دریافت کرد و مایکل شین جایزه ورایتی را برد. کمیته انتخاب جوایز فیلم مستقل بریتانیا که 70 عضو دارد نامزدهای 11 بخش این جوایز را از میان بیش از 150 فیلم انتخاب کرده بود.

مراسم اعطای جوایز یازدهمین دوره جوایز فیلم مستقل بریتانیا یکشنبه 10 آذرماه در لندن برگزار ‌شد و جیمز نسبیت مجری آن بود.