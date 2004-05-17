گفتمان، بهترين راه شناخت انقلاب اسلامي در دانشگاههاي خارج است

به گزارش خبرگزاري مهر نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاهها در نشست خبري كنفرانس انقلاب اسلامي و چشم اندازهاي آييده گفت: وقتي از گفتگوي تمدانها حرف مي زنيم بايد بدانيم كه يك طرف قضيه ما هستيم و ممكن است نظر ما با انتقاد روبرو شود. ما بايد بدون هيچ واهمه اي و با شجاعت وارد ميدان گفتگو شويم. يكي از سوژه هاي گفتمان انقلاب اسلامي و انديشه هاي انقلاب اسلامي است. ما بايد با اين گفتمان ها انقلاب اسلامي و انديشه هاي انقلاب اسلامي را به دانشگاهها و پژوهشگاههاي دنيا ببريم. متاسفانه ديگر كشورهاي دنيا حضرت امام را به عنوان رهبر سياسي مي شناسند و با تفكر عرفاني امام آشنايي ندارند. ما با گفتمان بايد اين نقيصه را برطرف كنيم تا اسلام را در تمام دانشگاه هاي دنبا مطرح كنيم.

حجت الاسلام محمدي عراقي افزود: در كنفرانس انقلاب اسلامي و چشم اندازهاي آينده 40 پژوهشگر از 40 مركز پژوهشي شركت كرده اند و اينها همه عالمند و مثل مردان سياسي نيستند كه روي يك موضوع پافشاري كنند. آنها با آموزش و گفتمان هاي علمي با مفاهيم انقلاب اسلامي و انديشه هاي انقلاب اسلامي آشنا مي شوند و مي توانند به عنوان سفيران جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي ديگر دنيا به خصوص دانشگاههاي جهان از هويت انقلاب اسلامي به حق دفاع كنند. اين سبب مي شود وقتي موضوعي از اسلام و دين اسلام يا جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي مثلا در دانشگاه ناپل ايتاليا مطرح مي شود يك استاد فرهيخته خارجي بلند شود و از هويت انقلاب اسلامي دفاع كند.