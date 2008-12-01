روزانه 3 میلیون مسافر از طریق مترو جابجا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی افزود: در حال حاضر به دلیل کمبود ناوگان تنها نیمی از ظرفیت واقعی خطوط مترو استفاده می‌شود چنانچه روزانه در سه خط 1،2و 5 مترو حدود 6/1 میلیون مسافر جابه جا می شوند اما امیدورایم با ورود قطارهای جدید به مرور شاهد افزایش ظرفیت مترو و کاهش سرفاصله قطارها باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه یک میلیون و 300 هزار نفر در خطوط یک و دو مترو ( 750 هزار مسافر در خط 1، 550 هزار نفر در خط 2) و حدود 300 هزار نفر در خط 5 جابه جا می شوند که با ورود قطارهای جدید و افزایش تعداد ناوگان تعداد جابه جایی مسافران روزانه به 3 میلیون نفر خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد: همچنین با ورود کامل قطارهای جدید و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود سر فاصله حرکت قطارها در خط یک و دو به 2 دقیقه و در خط تهران - کرج به 5 دقیقه کاهش خواهد یافت.

ربیعی با بیان اینکه در صورتی که اعتبارات ارزی و امکان استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای مترو فراهم نشود نمی توانیم از خطوط جدید و در حال ساخت مترو بهره برداری کنیم تاکید کرد: احداث تونلهای مترو به تنهایی هیچ فایده ای ندارد و تا زمانی که نتوانیم با استفاده از اعتبارات ارزی تجهیزات و ناوگان مورد نیاز را تهیه کنیم عملا قادر به خدمات رسانی به شهروندان نخواهیم بود و به همین دلیل لازم است هرچه سریعتر وضعیت برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی مشخص شود.