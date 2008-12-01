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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

وضعیت نگهداری دارو در خراسان رضوی نامطلوب است

وضعیت نگهداری دارو در خراسان رضوی نامطلوب است

مشهد - خبرگزاری مهر: بازرس ویژه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: طی بازرسی های به عمل آمده از شرکت‌های پخش دارو در خراسان رضوی، وضعیت نامطلوبی از نگهداری دارو گزارش شد.

ابوالفضل میررفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این در شرایطی است که معاونت غذا و دارویی استانی نیز رضایتی در این خصوص نداشته اند.

وی با اشاره به بازرسیهای به عمل آمده گفت: با توجه به مصرف غیر معمول سه داروی آنتی هیستامین، دیفنوکسیلات و پسودوافدرین مقرر شد این داروها در استان سهمیه بندی شود و در همین زمینه داروخانه های متخلف نیز شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خط تولید پسودوافدرین، در کشور قطع شده است  اظهار داشت: با توجه به سهمیه بندی و محدودیت مصرف ترامادول، مصرف این دارو در استان مطلوب است.

کد مطلب 792974

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