وضعیت نگهداری دارو در خراسان رضوی نامطلوب است

ابوالفضل میررفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این در شرایطی است که معاونت غذا و دارویی استانی نیز رضایتی در این خصوص نداشته اند.

وی با اشاره به بازرسیهای به عمل آمده گفت: با توجه به مصرف غیر معمول سه داروی آنتی هیستامین، دیفنوکسیلات و پسودوافدرین مقرر شد این داروها در استان سهمیه بندی شود و در همین زمینه داروخانه های متخلف نیز شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خط تولید پسودوافدرین، در کشور قطع شده است اظهار داشت: با توجه به سهمیه بندی و محدودیت مصرف ترامادول، مصرف این دارو در استان مطلوب است.