به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله نشست‌های «نظریه پردازی در حوزه هنر» به نکوداشت فرزان سجودی، موسس و بانی گروه نشانه شناسی فرهنگستان هنر، اختصاص یافته است.

در این نشست اعضای گروه نشانه شناسی هنر؛ دکتر احمد پاکتچی، دکتر فرهاد ساسانی، دکتر حمید رضا شعیری، دکتر علی عباسی، دکترمرتضی بابک معین، دکتر بهمن نامورمطلق و دکتر امیرعلی نجومیان از جنبه‌های مختلف هنری، پژوهشی، حرفه‌ای و شخصیتی این پژوهشگر و محقق، سخن خواهند گفت.

در ادامه این نشست فرزان سجودی با سخنرانی در مورد فرهنگ، پادفرهنگ و ضدفرهنگ ( بحثی در سازوکارهای پویایی فرهنگی ) دومین نشست نظریه پردازی در حوزه هنر را اداره خواهد کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند سه شنبه 12 آذر ماه، ساعت 17 به مرکز هنرپژوهی نقش جهان مراجعه کنند.

مرکز هنرپژوهی نقش جهان در خیابان ولیعصر، ضلع جنوبی پارک ساعی، پلاک 1101 واقع است.





