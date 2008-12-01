به گزارش خبرگزاری مهر، «معرفی رویکرد (ساختار افق ) و کاربرد آن در بررسی نقاشی‌های کاروس و فریدریش» عنوان مقاله‌ای نوشته دکتر آناهید همپارتیاناست . این مقاله برای نخستین بار در ایران به طور کامل به نظریه «ساختار افق» که متعلق به «میشل کولو» نظریه پرداز و شاعر فرانسوی است، پرداخته است.

این شماره از پژوهشنامه حاوی هفت مقاله است که همانند شماره‌های پیشین به دو بخش تقسیم شده است. «سرزمینی بر لبه زمان ، بازخوانی اندیشه‌های فلسفی تیتوس بورکهات در باره جغرافیای رمزی (مغرب اقصی)» عنوان مقاله‌ای است که توسط شهرام خداوردیان نوشته شده است.

همچنین بخش نقد نامه این شماره به مقالاتی با عنوان «سنت گرایان، زیبایی و سلسله مراتب هنر» از دکتر محمد حسن فغفوری، «بررسی و نقد زیبایی و کمال از نظر آناندا کوماراسوامی» از دکتر سعید بینای مطلق، «آناندا کوماراسوامی و تفسیر نماد ها» از نیکلاس بویلستون و ترجمه مجتبی صفی پور ، «نقد حکمای حکمت خالده بر اندیشه و هنر مدرن با تکیه بر آثار فریتهیوف شوئون» از ایرج داداشی و « نقد نقد (نقدی بر آراء منتقدان سنت گرایان پیرامون هنر اسلامی)» از دکتر حسن بلخاری اختصاص دارد.



