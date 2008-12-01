اولین همایش ملی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد نوروزی صبح امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این همایش با محوریت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با حمایت 18 دانشگاه و دستگاه اجرایی مرتبط با بخش مسکن و ساختمان کشور برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش، اساتید ایرانی دانشگاههای خارج از کشور، اساتید دانشگاههای ایران، مسوولین وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداران کلان شهرهای کشور، مدیران عامل شرکتهای عمران و مسکن سازان کشور و سایر دست اندرکاران مرتبط با بهسازی بافتهای فرسوده شهری شرکت نموده و به ارائه سخنرانی و مقالات خود می پردازند.

شهردار پیشین مشهد، ارتقاء دانش مدیریت شهری در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، انتقال تجارب و ایجاد فضای گفتگوی فی مابین دستگاه های متولی و دست اندرکاران جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی جهت تحقق امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری را از اهداف این همایش برشمرد.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق، بررسی تجارب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده کشور، بررسی تجارب موفق بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده در جهان با اولویت شرایط مشابه ایران، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای فراسوی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از قبیل ثبتی، حقوقی، مالکیت، اجتماعی و فرهنگی را از جمله محورهای این همایش ملی عنوان کرد.

دبیر کل این همایش تصریح کرد: بررسی شیوه های توانمند سازی و مشارکت مالکین، ساکنین، صاحبان حقوق و سرمایه گذاران در بافتها، بررسی شیوه های تامین منایع جهت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده، بررسی ضرورت تشکیل و تبیین نقش نهادهای غیر دولتی محلی، منطقه ای و ملی، بررسی و تبیین نقش دستگاههای مرتبط در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و حفظ هویت شهری در امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری از دیگر محورهایی است که در این همایش مورد بررسی دست اندرکاران امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده کشور قرار می گیرد.

وی بیان کرد: دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری مشهد، دبیرخانه نشست شهرداران کلان شهرهای ایران، شهرداری تهران، سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، انجمن صنفی انبوه سازان خراسان، شرکتهای عمران و مسکن سازان جنوب غرب، مرکزی، شرق و ثامن از مشارکت کنندگان این همایش هستند.