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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

درگفتگو با مهر اعلام شد؛

آغاز عملیات اجرایی توسعه باغات در اراضی شیبدار

آغاز عملیات اجرایی توسعه باغات در اراضی شیبدار

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و فرسایش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کرد: عملیات اجرایی توسعه باغات در اراضی شیبدار در 24 استان کشور آغاز شد.

پرویز گرشاسبی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضرعملیات اجرایی و زیربنایی به منظور توسعه باغات درسطح 7 هزار هکتار از اراضی شیبدار در 24 استان کشور آغاز شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و فرسایش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوربا بیان اینکه تا پایان سالجاری توسعه باغات دراراضی شیبدار در سطح مذکور محقق می شود افزود: در 24 استان کشور که دارای شرایط  کشت دیم هستند، عملیات زیربنایی و اجرایی طرح توسعه باغات آغاز شده، به نحویکه هم اکنون 12 استان عملیات اجرایی را آغاز کرده اند و وارد مرحله کشت شده اند.

وی با اعلام اینکه تا دو ماه آینده مراحل عملیات زیربنایی و اجرایی در استانها به اتمام می رسد، تصریح کرد: توسعه باغات در اراضی شیبدار از محل اعتبارات طرحهای داخلی و مرتبط وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 21 میلیارد تومان تامین می شود که البته اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای این طرح در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 792989

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