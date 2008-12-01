آغاز عملیات اجرایی توسعه باغات در اراضی شیبدار

پرویز گرشاسبی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضرعملیات اجرایی و زیربنایی به منظور توسعه باغات درسطح 7 هزار هکتار از اراضی شیبدار در 24 استان کشور آغاز شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و فرسایش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشوربا بیان اینکه تا پایان سالجاری توسعه باغات دراراضی شیبدار در سطح مذکور محقق می شود افزود: در 24 استان کشور که دارای شرایط کشت دیم هستند، عملیات زیربنایی و اجرایی طرح توسعه باغات آغاز شده، به نحویکه هم اکنون 12 استان عملیات اجرایی را آغاز کرده اند و وارد مرحله کشت شده اند.

وی با اعلام اینکه تا دو ماه آینده مراحل عملیات زیربنایی و اجرایی در استانها به اتمام می رسد، تصریح کرد: توسعه باغات در اراضی شیبدار از محل اعتبارات طرحهای داخلی و مرتبط وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ 21 میلیارد تومان تامین می شود که البته اختصاص ردیف بودجه ای مستقل برای این طرح در دستور کار قرار دارد.