برگزاری تورنمنت چهارجانبه فوتسال در چین با حضور تیم امید ایران

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش فدراسیون فوتبال چین رسما از کمیته فوتسال کشورمان درخواست کرد که شرایط حضور یکی از تیم‌های ملی بزرگسالان یا امید کشورمان در این کشور و برگزاری دو بازی دوستانه با ملی‌پوشان فوتسال چین را فراهم آورد.

کمیته فوتسال ایران بصورت ضمنی با این درخواست چینی‌ها و سفر به این کشور در ماه ژانویه سال 2009 موافقت کرده است اما در حاشیه مراسم معرفی بهترین‌های فوتبال و فوتسال آسیا در شانگهای چین عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال ایران در نشست با نایب رئیس فدراسیون فوتبال چین درخواست کرد که در زمان حضورتیم فوتسال امید ایران در چین از تیم‌های ژاپن و تایلند نیز دعوت به عمل آید که با حضور این چهار تیم برتر آسیایی تورنمنتی چهارجانبه در این کشور برگزار شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال چین ضمن استقبال از طرح پیشنهادی ترابیان، ابراز امیدواری کرد که با موافقت مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور، شرایط برگزاری تورنمنت یاد شده فراهم آید.