تزریق پساب به چاه های دفعی کارون افزایش یافت

رئیس مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با توجه به روند رو به رشد تولید نفت نمکی و پیش بینی کمبود ظرفیت برای سال های آینده، همچنین با هدف جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، پروژه نصب 6 دستگاه تلمبه تزریق پساب در واحدهای نمکزدایی شماره یک و 3 اهواز در دستور کار قرار گرفت.

حسن یوسفی نژاد افزود: پس از خرید تلمبه های تزریق پساب، مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مسئولیت اجرای پروژه را به عهده گرفت و هم اکنون این تلمبه ها در مرحله راه اندازی قرار دارند.

وی ادامه داد: اخیرا با راه اندازی نخستین تلمبه تزریق پساب در واحد نمکزدایی شماره 3 اهواز، ظرفیت تزریق پساب این کارخانه از10 هزار بشکه در روز، به 20 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

یوسفی نژاد با بیان این که پنج تلمبه تزریق پساب در دیگر واحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون راه اندازی می شود، یادآور شد: هم اکنون مقدار پساب تولیدی شرکت کارون 60 هزار بشکه در روز است که 40 هزار بشکه آن در واحد نمکزدایی شماره 1 و 20 هزار بشکه دیگر نیز در واحد نمکزدایی شماره 3 تولید و با هدف جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، به چاههای دفعی تزریق می شود.

رئیس مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون درباره واحد بهره برداری شماره یک اهواز گفت: این واحد با هدف جمع‌آوری و فرآورش نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز و مخازن آسماری و بنگستان منصوری تاسیس و در سال 1341 در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان اهواز با ظرفیت اسمـی 600 هـزار بشکه نفت خام در روز راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: نفت ورودی این واحد از تعداد 70 حلقه چاه آسمـاری و 38 حلقـه چاه بنگستان تامین می‌شود؛ نفت آسماری 187 هزار بشکه و نفت بنگستان 51 هزار بشکه در روز است؛ همچنین روزانه 30 هزار بشکه نفت بنگستان از واحد بهره‌برداری منصوری به این واحد منتقل می‌شود.

رئیس مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون افزود: نفت فرآورش شده در این واحد بـه پایانه صادراتی خارک و پالایشگاه آبادان ارسال می شود؛ گاز تولیدی این واحد نیز در مرحله نخست به کارخانه گاز و گاز مایع 600 ( NGL 600 ) و گاز تولیدی مراحل دوم، سوم و چهارم به ایستگاه تقویت فشار گاز شمـاره یک منتقل مـی‌شود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون، مسئولیت سرپرستی و هدایت 7 واحد بهره برداری، 4 واحد نمکزدایی،10 ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری و بنگستان، 3 کارخانه گاز و گاز مایع،واحد تلمبه خانه تقویت فشار نفت،2 واحد تاسیسات سرچاهی حوزه نفتی آزادگان، یک دستگاه فرآورش سیار نفت، یک دستگاه تفکیک گر سرچاهی دارخوین،2 واحد تصفیه خانه آب و 3 ایستگاه اصلی برق را عهده دار است که در نوع خود مسئولیتی بزرگ و برای تامین نفت کشورمان حیاتی است.