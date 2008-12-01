اقدامات وحشیانه اسرائیل مانع فروپاشی این رژیم غاصب نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: حملات شدید رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع فلسطین و تشدید محاصره اقتصادی غزه حوادث تکان دهندهای است که دل هر مسلمانی را به درد میآورد.
بیتردید هدف رژیم صهیونیستی از این قبیل اقدامات جبران شکستهای پی در پی خود در عرصههای جهانی به ویژه در نبرد با حزبالله لبنان و نیز تضعیف دولت قانونی حماس و وادار نمودن مردم فلسطین به سکوت و مداراست.
از سوی دیگر مجامع بینالمللی و اروپایی در برابر این جنایات راه سکوت را پیش گرفتهاند و حتی از صدور اعلامیهای نیز خودداری میورزند.
به راستی کدام وجدان آگاه میتواند در برابر قتل عام زنان، کودکان و غیر نظامیان و محروم نمودن مردمان از حقوق اولیه و طبیعی خود همچون غذا، بهداشت و درمان سکوت کند؟
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: کجا این اقدامات وحشیانه میتواند رژیم صهیونیستی را از حرکت در سرازیری فروپاشی نجات بخشد؟! این حوادث در زمانی رخ میدهد که همه جهانیان شاهد فروپاشی بسیاری از بنگاههای اقتصادی در اروپا و آمریکا و شکست حاکمیت پول و پیروزی معنویت بر سرمایه است و به رغم تلاشهای سردمداران رژیم صهیونیستی و دولت مردان آمریکایی و انگلیسی، جنبش معنویت خواهی در سراسر جهان در حال شکلگیری است.
در قسمت پایانی این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در محاصره اقتصادی مردم غزه؛ مراتب همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام میدارد و همه مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی این رژیم منحوس فرا میخواند.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیهای تشدید محاصره اقتصادی غزه از سوی اسرائیل غاصب را محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: حملات شدید رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع فلسطین و تشدید محاصره اقتصادی غزه حوادث تکان دهندهای است که دل هر مسلمانی را به درد میآورد.
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