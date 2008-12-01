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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

جامعه مدرسین:

اقدامات وحشیانه اسرائیل مانع فروپاشی این رژیم غاصب نخواهد شد

اقدامات وحشیانه اسرائیل مانع فروپاشی این رژیم غاصب نخواهد شد

قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای تشدید محاصره اقتصادی غزه از سوی اسرائیل ‏غاصب را محکوم ‏کرد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: حملات شدید رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع فلسطین و تشدید محاصره ‏اقتصادی ‏غزه حوادث تکان دهنده‌ای است که دل هر مسلمانی را به درد می‌آورد.‏

بی‌تردید هدف رژیم صهیونیستی از این ‏قبیل اقدامات جبران شکست‌های پی در پی خود در عرصه‌های جهانی به ویژه در نبرد با حزب‌الله ‏لبنان و نیز ‏تضعیف دولت قانونی حماس و وادار نمودن مردم فلسطین به سکوت و مداراست.‏

از سوی دیگر مجامع بین‌المللی ‏و اروپایی در برابر این جنایات راه سکوت را پیش گرفته‌اند و حتی از صدور اعلامیه‌ای نیز خودداری می‌ورزند. ‏

‏به راستی کدام وجدان آگاه می‌تواند در برابر قتل عام زنان، کودکان و غیر نظامیان و محروم نمودن مردمان از ‏حقوق اولیه و طبیعی خود ‏همچون غذا، بهداشت و درمان سکوت کند؟‏

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: کجا این اقدامات وحشیانه می‌تواند رژیم صهیونیستی را از حرکت در ‏سرازیری فروپاشی نجات ‏بخشد؟! این حوادث در زمانی رخ می‌دهد که همه جهانیان شاهد فروپاشی بسیاری از ‏بنگاه‌های اقتصادی در اروپا و آمریکا و شکست ‏حاکمیت پول و پیروزی معنویت بر سرمایه است و به رغم ‏تلاش‌های سردمداران رژیم صهیونیستی و دولت مردان آمریکایی و انگلیسی، ‏جنبش معنویت خواهی در سراسر ‏جهان در حال شکل‌گیری است.‏

در قسمت پایانی این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدامات پلید رژیم ‏صهیونیستی در محاصره ‏اقتصادی مردم غزه؛ مراتب همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌دارد و همه ‏مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی این ‏رژیم منحوس فرا می‌خواند.‏

کد مطلب 792995

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