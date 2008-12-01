انتقال بویلرهای خریداری شده برای نصب در فاز سوم پالایشگاه آبادان

علیرضا ابهجی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: ظرفیت هر یک از این دو بویلر 150 تن در ساعت پا (معادل 600 پوند فشار) است که روزانه سه هزار و 600 تن بخار تولید می کند.

وی افزود: وزن این دو دیگ بخار در مجموع 420 تن و هم اکنون در این محموله 210 تن از آن وارد پالایشگاه آبادان شده است.

ابهجی ادامه داد: با توجه به آماده سازی واحدهای در حال احداث مستقر در فاز سوم پالایشگاه آبادان و ضرورت تجهیز این واحدها به دو دستگاه دیگ بخار 420 تنی، این محموله پس از خریداری از شرکت الستون آلمان به بندر آبادان حمل شد.

وی اظهار داشت: هر یک از بویلرها شامل دو قطعه 40 و 170 تنی است، ضمن اینکه یکی از این بویلرها به وزن 210 تن به طور کامل و یک قطعه 40 تنی از بویلر دوم به آبادان منتقل شده است و قطعه چهارم مربوط به بویلر دوم نیز با وزنی معادل 170 تن ظرف چند روز آینده به بندر آبادان انتقال می یابد.

ابهجی افزود: این محموله ظرف مدت 45 روز از طریق حمل با کشتی وارد بندر آبادان شده و پس از هماهنگی با اداره های مربوطه در اسکله شماره 9 پالایشگاه آبادان تخلیه، سپس به محل پروژه فاز سه پالایشگاه منتقل شد.

