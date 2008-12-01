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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۵

انتقال بویلرهای خریداری شده برای نصب در فاز سوم پالایشگاه آبادان

انتقال بویلرهای خریداری شده برای نصب در فاز سوم پالایشگاه آبادان

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از انتقال و ورود دو دستگاه بویلر (دیگ بخار) 210 تنی به شرکت پالایش نفت آبادان برای نصب در محل پروژه فاز سوم این پالایشگاه خبر داد.

علیرضا ابهجی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: ظرفیت هر یک از این دو بویلر 150 تن در ساعت پا (معادل 600 پوند فشار) است که روزانه سه هزار و 600 تن بخار تولید می کند.

وی افزود: وزن این دو دیگ بخار در مجموع 420 تن و هم اکنون در این محموله 210 تن از آن وارد پالایشگاه آبادان شده است.

ابهجی ادامه داد: با توجه به آماده سازی واحدهای در حال احداث مستقر در فاز سوم پالایشگاه آبادان و ضرورت تجهیز این واحدها به دو دستگاه دیگ بخار 420 تنی، این محموله پس از خریداری از شرکت الستون آلمان به بندر آبادان حمل شد.

وی اظهار داشت: هر یک از بویلرها شامل دو قطعه 40 و 170 تنی است، ضمن اینکه یکی از این بویلرها به وزن 210 تن به طور کامل و یک قطعه 40 تنی از بویلر دوم به آبادان منتقل شده است و قطعه چهارم مربوط به بویلر دوم نیز با وزنی معادل 170 تن ظرف چند روز آینده به بندر آبادان انتقال می یابد.

ابهجی افزود: این محموله ظرف مدت 45 روز از طریق حمل با کشتی وارد بندر آبادان شده و پس از هماهنگی با اداره های مربوطه در اسکله شماره 9 پالایشگاه آبادان تخلیه، سپس به محل پروژه فاز سه پالایشگاه منتقل شد.

کد مطلب 792997

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