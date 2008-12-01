به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای جزء (5) ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، متن پیشنویس آئیننامه نحوه بلوکبندی سهام در شرکتهای تعاونی سهامی عام بالاتر از 500 نفر سهامدار از سوی وزارت تعاون تهیه و برای تائید به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ضمن اعلام این مطلب بیان کرد که بررسی و تهیه متن نهایی آئیننامه اجرایی مذکور در تاریخ 5/9/87 با حضور کمیتهای مرکب از سازمان خصوصیسازی، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل 44)، سازمان بورس و اوراق بهادار و با مسئولیت وزارت تعاون در وزارت یاد شده تشکیل شد تا متن آئیننامه موردنظر نهایی و جهت سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران تقدیم شود.
داوود خانی اعلام کرد: پس از تصویب نهایی این آئیننامه و متعاقب تمهیداتی که وزارت تعاون برای تشکیل این شرکتها به عمل خواهد آورد، به زودی شاهد تحقق یکی از مواد مهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهیم بود و شرکتهای تعاونی سهامی عام به عنوان نوعی جدید از شخصیتهای حقوقی در ادبیات اقتصادی کشور کارکرد واقعی خواهند یافت.
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