ملاردیهای شهریار در فصل پاییز قطعی برق ندارند

سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: مناطقی که در طرح صرفه جویی و مصرف بهینه برق با قطعی برق مواجه نشده بودند، مناطقی هستند که چاه آب یا منبع آب در آنجا وجود دارد.

وی افزود: در این صورت با قطع برق چاه های آب هم دچار مشکل می شدند و مشکل بی آبی را برای ساکنین به وجود می آورد که مقرر شد این مناطق جز برنامه های خاموشی نباشند تا از هر دو نعمت بی بهره نباشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: خاموشیها به دلیل مصرف بالای برق است و هر زمان که مصرف بالا باشد، شبکه برق رسانی با خاموشی مواجه می شود، با توجه به اینکه هم اکنون مصرف برق ملارد به حد تعادل بازگشته است.

حسینی بیان داشت: شهروندان برای نصب کنتور باید به اداره برق مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل و آدرس دقیق را ارائه کنند و پس ازبازدید ماموران اداره برق از محل متقاضی باید هزینه کنتور را پرداخت کرده که تا 15 روز به بعد نصب می شود.

مدیر منطقه برق ملارد شهریار عنوان کرد: تاخیر در پرداخت مبلغ تاخیر در نصب کنتور را در پی دارد و باید توجه داشت که منطقه مورد نظر در طرح باشد (دورافتاده نباشد) در غیر این صورت متقاضی موظف به پرداخت هزینه نقشه برداری است.

وی یادآور شد: برق مورد استفاده مردم حدود هر کیلووات 78 تومان برای دولت هزینه دارد که 50 تومان آن هزینه های نیروگاهی و وزارت نفت است که شهروندان تنها 15 تومان در هر کیلووات پرداخت می کنند و مابقی مبلغ را دولت به عنوان یارانه پرداخت می کند.

این مسئول متذکر شد: نصب 128 دستگاه پست هوایی، تجهیز هشت دستگاه پست زمینی، بهیه سازی شبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل خود نگهدار به طول 80 کیلومتر، احداث شبکه فشار قوی متوسط هوایی به طول 17 کیلومتر، جمع آوری سه هزار و 850 فقره برق غیرمجاز، بهینه سازی شبکه فشار ضعیف با استفاده از کابل خود نگهدار در 12 روستای منطقه از اقدامات این اداره در شهر ملارد شهرستان شهریار است.