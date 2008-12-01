سه گنبد تاریخی بازار شاهرود در گودبرداری غیر اصولی فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، گوبرداری در یکی از مغازه های بازار قدیمی شاهرود برای احداث زیرزمین در حفر غیر اصولی زیر زمین، عدم رعایت نکات فنی و ایمنی در حفظ حریم پایه گنبد باعث ریزش سه گنبد در بازار شاهرود شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: این حادثه خوشبختانه خسارات جانی نداشته است ولی خرابی و خسارات مالی بر جای گذاشته است .

سید محمد حسینی با اشاره این حادثه در بعد از ظهر اتفاق افتاده بود، گفت: نیروهای امدادی این سازمان در زمان ریزش تدریجی این گنبدها از حادثه مطلع شدند که بلافاصله با تجهیزات کامل درمحل حادثه حاضر شدند.

به گفته وی، کارگران ساختمانی که مشغول کندن زیرزمین بودند متوجه ریزش تدریجی بام شدند و بلافاصله از محل حادثه دور می شوند .

تخریب گنبدها برای حفظ ایمنی زیر نظر کارشناسان انجام شد

حسینی افزود: ماموران پس از ریزش، ناچار به تخریب بخشهای دیگر خطرساز این گنبدها زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی پرداختند که باقیمانده گنبدهای تخریب شده برداشته و رفع خطر شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود یکصد متر از بام بازار تاریخی این شهر که مربوط به عهد قاجار بوده فروریخت .

علیرضا کریمی افزود: در این حادثه پایه گنبد در محل چهارسوق تخریب و 3 گنبد چهارسوق، خشتی راسته بازار و گنبد جدید مجاور پاساژ پردیسان به مساحت یکصد متر فروریخته است.

به گفته وی، این حادثه در اثر حفر غیر مجاز جهت ایجاد زیرزمین و عدم رعایت نکات ایمنی به وقوع پیوسته است.

وی در خصوص صدور پروانه ساخت و ساز در این بازار گفت: در بازار شاهرود صدور پروانه ساخت و ساز بر اساس استعلام شهرداری شاهرود از میراث فرهنگی صادر می شود.

کریمی در خصوص پروانه این ملک گفت: برای صدور پروانه ساخت و ساز از میراث فرهنگی شاهرود استعلام گرفته شده است که صدور پروانه منوط به اجرای ضوابط خاص در جوابیه استعلام بوده است.

مجوز حفر زیرزمین و گودبرداری صادر نشده بود

وی با بیان اینکه مجوز گودبرداری و احداث زیر زمین در این ملک در نظر گرفته نشده و مورد تائید این سازمان نیست، گفت: علت اصلی فروریختن گنبدهای بازار حفر غیر مجاز زیرزمین است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه نقشه اجرایی این مغازه به دفتر فنی میراث فرهنگی ارسال نشده است، گفت: طبق ضوابط باید قبل از شروع ساخت و ساز نقشه به تائید دفتر فنی این سازمان می رسید که شهرداری در این زمینه تخلف کرده است.

به گفته وی، یا شهرداری پروانه گودبرداری و اجازه حفر زیرزمین داده است و یا اینکه مالک بدون مجوز اقدام به حفر زیرزمین کرده است که در هر دو صورت خلاف نظر میراث فرهنگی است.

کریمی از مالکان حاشیه آثار تاریخی خواست تا در تمامی مراحل اجرای ساخت وسازهای جدید خود از نظر مشاوران و کارشناسان میراث فرهنگی برای حفظ ابنیه استفاده کنند.

مرمت سقف بازار شاهرود به زودی آغاز می شود

مسئول فنی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود نیز به خبرنگار مهر در خصوص بازسازی و مرمت این ابنیه گفت: با فراخوان شرکتهای مجری مرمت، امیدواریم به زودی طرح مرمت آغاز شود.

سید رضا اشرفی افزود: بنای بازار شاهرود متعلق به دوره قاجاریه است که به شماره 2285 در سال 78 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

معاون فنی شهرداری شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور پروانه این مغازه گفت: شهرداری شاهرود برای صدور این پروانه از میراث فرهنگی استعلام لازم گرفته است که نقشه با زیر زمین مورد تائید آنها بوده است.

سید حسن مرتضوی با بیان اینکه بازار شاهرود در فهرست آثار ملی ایران است، گفت: مسئولیت شهرداری صرفا در صدور مجوز و پروانه بر اساس استعلام از میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود می بایست بر اجرای ساخت و ساز نظارت می کرد، گفت: با توجه به قدمت این بازار به نظر می رسد برای حفظ آن نباید اجازه ساخت و ساز جدید داده شود.

وی با اشاره به حفظ بافت های قدیمی در استان یزد، گفت: این استان می تواند نمونه مناسبی باشد تا برای حفظ بافت های قدیمی از آن استفاده کنیم.