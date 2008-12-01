مسلمانان عامل بازگشت دین به جامعه تکثرگرای اروپا

اروپا بازگشت خداوند به جامعه را مرهون مسلمانان است

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین‌ادیان از مسلمانان برای بازگرداندن خداوند به فضای عمومی اروپا قدردانی کرد و گفت: مؤمنان ادیان مختلف راهی جز سهیم شدن در فرآیند گفتگوی ادیان ندارند.

کارینال ژان- لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان گفت: در اروپای امروز بیش از گذشته درباره دین صحبت شده و نوشته می‌شود و این امر به خاطر وجود مسلمانان است.

وی طی سخنرانی که متن آن روزنامه آبزرواتوره واتیکان منتشر شده بود گفت: مسلمانان به اقلیت چشمگیری در اروپا تشکیل شده و خواستار فضایی برای خداوند در جامعه هستند.

مقامات واتیکان مدتها است که نسبت به سکولار شدن اروپا ابراز تأسف کرده‌اند؛ اروپایی که شرکت کنندگان در کلیساهای آن در دهه‌های اخیر به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

این درحالی است که توران گفت: هیج جامعه‌ای وجود ندارد که تنها یک دین داشته باشد. ما در جامعه چند دینی و چند فرهنگی زندگی می‌کنیم و هیچ تمدنی بدون دین وجود ندارد.

اظهارات مثبت توران درباره گفتگوی بین ادیان به دنبال اظهارات هفته گذشته پاپ منتشر شده است که هفته پیش در رسانه ها از آن با عنوان کمرنگ شدن علاقه واتیکان به گفتگوی بین دینی یاد شده بود. برخی از رهبران یهودی و مسلمان نسبت به اظهارات پاپ با نگرانی واکنش نشان دادند اما واتیکان هرگونه تغییر در این رابطه را نفی کرد.

بازگشت خداوند میان مردم فرانسه کشوری که توران در آن به دنیا آمده به طرز چشمگیری مشاهده می‌شود، کشوری که دارای بزرگترین جامعه مسلمان اروپا است و مسئله حجاب زنان مسلمان از یک مسئله که آن شخصی تلقی می کرد، به یک گفتمان سیاسی تبدیل کرد.

توران یادآور شد که ادیان باید در فرآیند گفتگو سهیم باشند، فرآیندی که از آن می‌توان به جستجو برای درک دو موضوع با کمک استدلال و تفسیر مشترک از موارد مورد توافق و عدم توافق تعبیر کرد.

این مقام کاتولیک در اظهاراتی که به نظر می‌رسد با هدف تبیین و روشن کردن اظهارات بندیکت شانزدهم ایراد شده باشد از ماهیت گفتگوی دینی دفاع کرد.

رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان گفت: هر دینی از ماهیت خود برخوردار است اما باید این امر را درنظر بگیریم که خداوند همه جا وجود دارد و در روح افرادی که در جستجوی صادقانه او هستند نیز حضور دارد. از این رو گفتگوی دینی تمام افرادی را که در راه خداوند هستند با یکدیگر متحد می‌کند.

تردید پاپ نسبت به میسر بودن گفتگوی بین‌دینی!

پاپ بندیکت در نامه‌ای به یک نویسنده ایتالیایی نسبت به امکان‌پذیر بودن گفتگوی بین ادیان ابراز تردید کرده است.

اظهارات پاپ در نامه ای خطاب به مارسلو پیرا سیاستمدار راستگرای ایتالیایی منعکس شده که کتاب اخیرش تحت عنوان " چرا ما باید خود را مسیحی بنامیم" استدلال کرده است که اروپا باید به ریشه‌های مسیحی خود وفا دار بماند.

این نامه در روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا منتشر شده است. پاپ در این نامه نوشته است که گفتگوی بین دینی در معنای دقیق کلمه میسر نیست اما در معنای الهیاتی آن گفتگو حقیقی بدون قرار دادن ایمان فرد داخل پرانتز میسر نمی‌شود. این درحالی است که بندیکت شانزدهم افزوده است که گفتگوی بین فرهنگی که تبعات فرهنگ ایده‌های دینی بنیادین را تعمیق کند حائز اهمیت است. وی همچنین خواستار مقابله با تبعات فرهنگی تصمیم های دین محور شده است.

فدریکو لومبادی سخنگوی واتیکان اظهار داشت که به نظرمی‌ رسد اظهارات پاپ به دنبال علاقه وی به کتاب پیرا ایراد شده است نه برای تردید نسبت به گفتگوهای بین دینی مستمر و متعدد واتیکان. وی همچنین گفت که گفتگوی دینی از اولویتهای پاپ است. وی در این دوران از یک مسجد و چند کنیسه دیدار کرده و بدان معنا است که وی فکر می‌کند می‌توان با دیگران وارد گفتگو شد و روابط مثبتی داشت.

در نظر برخی علما، اظهارات پاپ با هدف وارد کردن گفتگوهای بین دینی از حوزه نظری به حوزه عملی ایراد شده است. جرج ویگل از علمای کاتولیک و شرح حال نویس پاپ ژان پل دوم گفت: وی تلاش می‌کند گفتگوی اسلام و کاتولیک را از ابرهای نظری خارج کرده و به مسائل اساسی هدایت کند. ما چگونه می‌توانیم درباره حقیقت بدانیم و بدانیم چگونه در کنار یکدیگر عادلانه زندگی کنیم درحالی که تفاوتهای بسیاری با هم داریم.

واتیکان اوایل ماه جاری میلادی با حضور رهبران دینی مسلمان و علمای دینی نشستی با هدف بهبود روابط برگزار کرد. شرکت‌کنندگان همایش توافق کردند تروریسم را محکوم کرده و از آزادی دینی حمایت کنند.

بررسی تعهد جهانی مبارزه با ایدز از سوی رهبران دینی و مدنی امریکا تعهد جهانی

رهبران دینی و جامعه مدنی امروز دوشنبه 11 آذرماه (اول دسامبر) به مناسبت روز جهانی مبارزه ایدز در واشنگتن گردهم جمع شده و خواستار تعهد جهانی برای ممانعت موثر از ابتلا به بیماری و درمان و مراقبت از بیماران آن خواهند شد.

رهبران دینی در واشنگتن دی سی، امریکا گردهم جمع شده و به دنبال آن مراسم نیایش شامگاهی برگزار خواهند کرد. این گردهمایی با توجه به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در امریکا امیدوار است که ایالات متحده حقوق بشر عادلانه را در تلاشهای خود برای ممانعت از شیوع اچ آی وی در پیش گیرد. این امر به معنای طرح‌ریزی سیاستها و برنامه‌هایی براساس شواهد است و نه بر اساس ایدئولوژی.

رهبران هر سه دین توحیدی در واشنگتن در این مراسم حضور خواهند داشت.



دیدار پاپ از سرزمینهای اشغالی

سخنگوی واتیکان اعلام کرد: احتمال دارد بندیکت شانزدهم ماه می سال آینده میلادی به سرزمینهای اشغالی فلسطین سفر کند.

بندیکت شانزدهم که برای سفر به فلسطین ابراز تمایل کرده مدتهاست از سوی رژیم صهیونیستی برای انجام این سفر دعوت شده اما مناقشه کلیسا برسر مالیات و دیگر مسائل و همچنین قدیس خواندن پاپ پیوس دوازدهم ، موانع این سفر بوده اند. آسوشیتدپرس همچنین گزارش داده انتظار می رود این سفر همراه با دیداری از سرزمینهای فلسطین همراه باشد.

فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان اظهار داشت: ارتباطهای دیپلماتیک در جریان است تا امکان سفر پاپ را فراهم کنیم. لامباردی از اعلام تاریخ خودداری کرد و گفت: ارتباطهای این سفر در مراحل مقدماتی است.

مقر پاپ و رژیم صهیونیستی تا سال 1994 روابط دیپلماتیک نداشتند که این امر از روابط میان کاتولیک و یهودیان نشأت گرفته بود که بخشی از آنها به تصاحب اموال کلیسا توسط صهیونیستها، انتظار معافیت مالیات کلیسا و اجازه سفر شخصیتهای دینی مسیحی به نوار غزه مربوط می شد.

یکی دیگر از نقاط افتراق میان واتیکان و صهیونیستها شخصیت پاپ پیوس دوازدهم است که طی سالهای 1939 و 1958 رهبر کاتولیکهای جهان و پیش از آن دیپلمات واتیکان در آلمان بود، برسر نقش وی در رابطه با یهودیان جنگ جهانی دوم دیدگاه های ضد و نقصی وجود دارد.

سرقت از یک کلیسا در فیلیپین

سر و دستهای یک شمایل دینی ساخته شده از عاج در کلیسای جامع سنت آنتونی دی پادو که به نام قدیسه اشیای گمشده و مسروقه نام‌گذاری شده در شهر مسبیت فیلیپین به سرقت رفت.

اسقف جوئل بیلون از کلیسای مسبیت گفت: سرقت دستها و سر این مجسمه 60 سانتیمتری در مراسم عشای ربانی صبحگاه در کلیسای جامع سنت آنتونی دی پادو مشخص شد.

بیلون گفت: سارق یا سارقان از دو مراسم نیایشی شامگاهی که از قبل برنامه‌ریزی شده بود و تا نیمه شب ادامه داشته سوء‌استفاده کردند. ما برای سارقان دعا می‌کنیم تا تغییر عقیده داده و بخشهای به سرقت رفته شده را به ما بازگردانند. چرا که ما برای جشن سالانه لقاح مقدس در تاریخ هشتم دسامبر( 18 آذر) به این شمایل نیازمندیم.

مجسمه " لقاح مقدس" از 40 سال پیش در این کلیسا وجود داشته است. مسبیت یکی از فقیرنشین ترین استانهای کشور فیلیپین است. حدود 90 درصد از جمعیت فیلیپین را مسیحیان تشکیل داده و 81 درصد از آنها پیرو کلیسا کاتولیک روم هستند. 2 درصد از این جمعیت پروتستان و 11 درصد به کلیسای مستقل فیلیپین تعلق دارند.



دالایی لاما در دانشگاه سانتاباربارا سخنرانی می‌کند

دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا اعلام کرد که چهاردهمین دالایی لامای تبت رهبر معنوی بودائیان این منطقه آخر ماه آوریل سال آتی میلادی دو سخنرانی در این دانشگاه ایراد می‌کند.

از آن زمان که دالایی لاما به عنوان رئیس کرسی مطالعات بودیسم تبتی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا انتخاب شد این نخستین سفر وی به این دانشگاه محسوب می‌شود. این دعوت از سوی خوزه کابزون رئیس اول کرسی دالایی لاما و استاد مطالعات دینی در این دانشگاه صورت گرفته است.

وی گفت: این فرصت فوق‌العاده‌ای برای اعضای دانشگاه و جامعه سانتاباربارا است تا از یکی از برجسته ترین آموزگاران بودیسم جهان مطالبی بیاموزند.

هنری یانگ رئیس دانشگاه کالیفرنیا در سانتاباربارا نیز ضمن ابراز مسرت از این فرصت آن را گامی در راه تعمیق دانش دانشجویان و اعضای دانشگاه درباره سنتهای بودیسم دانست. کالج لترز و ساینس به افتخار این دیدار مجموعه برنامه‌هایی را مربوط به بودیسم و فرهنگ و تاریخ تبت برگزار می‌کند. در این میان نمایشگاهی از هنرهای بودیسم، موسیقی این منطقه هیمالیایی و نمایش فیلم نیز برگزار خواهد شد.

دالایی لاما پیشتر در سال 1984 و 1991 و 1997 از این دانشگاه دیدار کرده بود و حضور وی الهام بخش تأسیس مرکز مطالعات فرهنگی تبتی در این دانشگاه شد.



ممنوعیت استفاده از واژه "الله" برای غیرمسلمانان مالزی

شوراهای دینی اسلامی از دادگاه فدرال خواستند به استفاده از واژه "الله" از سوی پیروان غیرمسلمان این کشور و پرونده‌ای که از سوی محدوده اسقفی کوالالامپور در مالزی علیه دولت این کشور در جریان قرار گرفته و جامعه سیکها نیز از آن حمایت می‌کنند رأی منفی بدهد.

شوراهای دینی هفت ایالت مالزی و انجمن مسلمانان مالزیایی – چینی برای ممنوع اعلام کردن استفاده از واژه " الله " در هفته نامه کاتولیک هرالد به دادگاه فدرال روی آورند.

قانون اساسی مالزی آزادی دینی کامل را برای تمام ادیان این کشور کاملاً تضمین کرده اما براساس حکم وزارت کشور در سال 1986 استفاده از واژه الله در نشریات جوامع غیر اسلامی ممنوع شده، اما این قانون هرگز به طور مداوم پیگیری نشده است.

در آخرین روزهای سال 2007 مسئله استفاده از واژه " الله " از سوی نشریه کاتولیک هرالد مطرح شد که وزارت کشور استفاده از این واژه را در مقالات آن ممنوع و تصدیق کرد که غیرمسلمانان با استفاده از این واژه به تنش و آشفتگی کشور می افزایند. این ممنوعیت حتی توقیف تنها نشریه کاتولیک در این کشور را در پی داشت.

به دنبال تظاهرت شکل گرفته وزارت کشور حکم خود صرف نظر گرد اما وزیر امور اسلامی این کشور دراین مطئله مداخله کرد و خواستار اجرای قانون سشد.

اسقف اعظم مورفی پاکیام از محدوده اسقفی کوالالامپور دولت را به دادگاه کشید و روز سه شنبه 5 آذر ماه کاتولیکها به همراه شورای معابد سیک این کشور از دادگاه خواستند در این رابطه تصمیم گیری کند.

دادگاه به تاریخ 27 فوریه موکول شد تا قاضی در رابطه با استفاده از واژه " الله " از سوی پیروان ادیان غیر اسلامی مالزی تصمیم گیری کند.

استفاده از انرژی خورشیدی در واتیکان برای حفاظت از محیط زیست

سیستم استفاده از نیروی خورشیدی در چند ساختمان مهم واتیکان و تعهد برای استفاده از انرژی جایگزین برای 20 درصد از نیازهای آن تا سال 2020 از امروز چهارشنبه 6 آذر ماه به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سقف سالنی در واتیکان که پاپها دیدارهای عمومی خود را در آنجا برگزار کرده و کنسرتهای موسیقی در این سالن برای آنها اجرا می شود را با 2400 صفحه فتوولتائیک پوشانده اما این صفحات از پایین ساختمانها قابل رؤیت نیست و در خط افق واتیکان تغییر ایجاد نمی کند.

این سیستم جدید با 5 هزار متر مربع مساحت تأمین کننده انرژی مورد نیاز این سالن و چندین سالن اطراف در طول سال است و 300 کیلووات ساعت انرژی در یک سال تولید می کند.

این سیستم از سوی یک کمپانی آلمانی با عنوان " سولارورلد" اجرا شده و به این کشور با مساحت 437,062.28 کیلومتر مربع اجازه می دهد انتشار دی اکسید کربن خود را حدود 225 هزار کیلوگرم (225 تن) کاهش داده و حدود 80 تن نفت در سال ذخیره کند.

روزنامه واتیکان نوشت که مقر پاپ درنظر دارد به قدری از این انرژی قابل احیا استفاده کند که تا سال 2020 حدود 20 درصد از نیاز خود را از آن تأمین کرده و هم راستا با طرحهای اتحادیه اروپا قرار گیرد.

این سالن در سال 1971 به احترام معماری که آن را طراحی کرد پیر پائولو نروی نامگذاری شد. این سالن یکی از مدرنترین ساختمانهای واتیکان است، درحالی که بیشتر بناهای مقر پاپ از قدمت چند قرنی برخوردار هستند. ظرفیت این سالن 10 هزار نفر است .

پاپ بندیکت شانزدهم و سلف وی ژان پل دوم تأکید بسیاری بر مسائل زیست محیطی داشته اند. بندیکت شانزدهم از سال 2005 تاکنون چندین بار حفظ محیط زیست را یادآور شده است.

ادیان قابلیت مبارزه با تغییرات جوی را دارند

اسقف اعظم سوئد در همایشی که با حضور رهبران ادیان و سیاستگذاران مختلف با هدف امضای "اعلامیه بین ادیان اقلیمی" برگزار شد، گفت: ادیان و سنتها می‌توانند منبع بزرگ ایمان در تلاشهای جهانی برای مبارزه با تغییرات جوی باشند.

آندرس ویجرید اسقف اعظم سوئد در همایش دو روزه ای که با حضور 30 نفر از رهبران ادیان مختلف و سیاستگذاران در شمال شهر استکهلم برگزار شد گفت: برخی هیئتها به علت رویدادهای مومبائی در هندوستان و بانکوک در تایلند نتوانستند در این گردهمایی شرکت کنند.

ویجرید گفت این اعلامیه را در همایش تغییرات جوی سازمان ملل متحد که قرار است روز دوشنبه 11 آذر ماه در لهستان برگزار شود ارائه می کند.

جی ان کی موگامبی از کنیا به نمایندگی از شورای جهانی کلیساها در آفریقا گفت: ما امیدواریم این دیدار فرصتی برای همکاری میان ادیان باشد.

اسقف صوفی کریستنسن از گرینلند که همواره به عنوان تجلی افزایش تدریجی دمای هوا از آن یاد می شود این دیدار را مهم دانست و گفت: همه در قبال زمین مسئولیت دارند، زندگی حائز اهمیت است و ما باید از آن مراقبت کنیم. ما باید در گرینلند نیز این اقدامات را جدی تر دنبال کنیم.

چارانجیت آجیت سینگ به عنوان یک سیک و رئیس مرکز بین المللی بین ادیان در آکسفورد بریتانیا ابراز امیدواری کرد کلمات این همایش به معنای حقیقی تبدیل شوند.

پرفسفور لیو شیاوگان از پیروان دائوئیسم که در حال حاضر استاد مدعو دین در دانشکده پاسفیک سن فرانسیسکو است گفت: محیط زیست با زندگی مردم مرتبط است، رشد سریع اقتصادی در چین یک معضل به دنبال دارد و این معضل می تواند برای بسیاری از افراد هزینه سنگینی در بر داشته باشد.

حدود 50 سمینار و سخنرانی در حاشیه این همایش با موضوعاتی چون تغییرات جوی و جنگ، محیط زیست پایدار، چگونگی تغییر دیدگاه های سنتهای دینی درباره تغییرات دینی برگزار شد. این همایش دو روزه از روز جمعه 28 نوامبر ( 8 آذر) آغاز شده و با امضای " اعلامیه بین ادیان اقلیمی" توسط رهبران دینی سراسر جهان که در این همایش شرکت کرده اند خاتمه خواهد یافت و نتیجه آن در همایش تغییرات جوی لهستان که روز دوشنبه برگزار می شود ارائه خواهد شد.

تلفن همراه به زندگی معنوی انسان لطمه می‌زند

سخنگوی واتیکان هشدار داد که زندگی مدرن زمانی برای مردم باقی نمی‌گذارد تا به تعمق درباره ابعاد معنوی خود بپردازند، واتیکان همچنین هشدار داده تلفنهای همراه و اینترنت برای روح انسان مضر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سلولار نیوز، فدریکو لامباردی گفت: انسان بدون زندگی معنوی روح خود را از دست می دهد.

لومباردی که مدیر دفتر مطبوعاتی واتیکان است افزود: امروز مسئله از دست رفتن زندگی معنوی تهدید بزرگی برای انسان بوده و جبران ناپذیرترین بدشانسی انسان است. زندگی دارای بعد معنوی و باطنی است و باید از آن محافظت و آن را تقویت کرد. در عصر تلفن همراه و اینترنت دشوار تر از گذشته است که انسان از سکوت حمایت کرده و بعد درونی و معنوی زندگی را تقویت کند. این امر دشوار، اما ضروری است.

رئیس دفتر مطبوعاتی واتیکان استفاده از تلفن همراه و اینترنت را تهدیدی بسیار بزرگ دانست و آنها را نقصان غیرقابل جبران توصیف کرد.

کارشناسان از کشف بخشی از جمجمه بودا خبر دادند

باستان‌شناسان در حفاریهای اخیر خود در ویرانه‌های معبد چانگان در نانجینگ چین یک معبد باستانی یک هزار ساله بودایی کشف کردند که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این معبد دربرگیرنده بخشی از جمجمه بودا است.

براساس گزارش چین دیلی در بعد ازظهر روز 22 نوامبر یک معبد به شکل پاگودا از یک جعبه آهنی که در اتاق مخفی و زیرزمینی خرابه‌های معبد چانگان بود کشف شد.

این پاگودا 1/1 متر ارتفاع و 48 سانتیمتر عرض دارد و با استفاده از طلا، نقره، لعاب شیشه رنگی، عقیق، مروارید، کهربا و شیشه ساخته شده است. چهار شمایل از بودا نیز در هرکدام از طرفین این پاگودا حکاکی شده است و در بدنه این پاگودا نیز یک گروه از تصاویر بودا قرار دارد. می‌توان گفت که حکاکی حدود 100 شمایل روی پاگودایی به این کوچکی بسیار منحصر به فرد به نظر می‌رسد.

پیش از این باستان‌شناسان یک لوح سنگی و سنگ‌نوشته ای کشف کردند که روی آن نوشته است این پاگودا دربرگیرنده یک تابوت طلا در پوششی از نقره است و دربرگیرنده بخشی از بدن بنیانگذار آئین بودیسم است.

پرسش اصلی اینجاست که آیا این پاگودا به واقع دربرگیرنده آنچه مدعی آن بوده هست یا خیر. اسکنهای مقدماتی وجود دو جعبه آهنی در پاگودا را تصدیق کرده است. اما تأیید محتویات این پاگودا به زمان نیاز دارد چرا که بیرون کشیدن این تابوتهای طلا و نقره با دشواری همراه خواهند بود.

باستان‌شناسان در ماه آگوست جعبه آهنی را که پاگودا در آن قرار داشت کشف کردند اما بیرون کشیدن پاگودا از آن بیش از 100 روز به طول انجامید.