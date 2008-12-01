مخالفت با ساخت مسجد به بهانه تأثیر سوء بر منظره عمومی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پلیتیکا، چاپ بلگراد، میخائیل یارتس، از نمایندگان برجسته پارلمان اسلوونی و رئیس حزب چپ گرای این کشور و طرفدارانش مهمترین گروه مخالف با تأسیس نخستین مسجد در اسلوونی و به‌ویژه مناره آن را تشکیل داده است.

این گزارش به نقل از رسانه‌های اسلوونی افزوده است: یارتس خواستار برگزاری همه‌پرسی‌ای است که در نتیجه آن ساخت بنایی اسلامی با مناره بلند که منظره عمومی پایتخت اسلوونی را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، ممنوع اعلام شود.

رئیس حزب چپ گرای اسلوونی همچنین تلاش گسترده‌ای را برای جلب موضع شهرداری لیوبلیانا در این خصوص انجام داده است.

نجاد گرابوس، مفتی جامعه اسلامی اسلوونی هم در واکنش به فضای ایجاد شده در خصوص مناره مسجدی که قرار است در پایتخت اسلوونی احداث گردد، ضمن انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌ها در این باره، تاکید کرده که "مناره" از نمادهای جهانی مسلمانان و یکی از بخشهای اساسی یک مسجد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سوابق حضور مسلمانان در اسلوونی تاکید کرده که برای مسلمانان که جزئی از ساکنان بومی لیوبلیانا هستند، مطالبه مکانی برای عبادت با ویژگی های طبیعی آن، امری بسیار عادی و بدیهی است.

جدلهای لفظی درباره ساخت مسجد در اسلوونی از چهار دهه قبل و زمان مطرح شدن شعارهای تبلیغاتی زوران یانکوویچ برای تصدی سمت شهرداری لیوبلیانا آغاز شد؛ او در وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات محلی و برگزیده شدن به عنوان شهردار این شهر، مسلمانان پایتخت اسلوونی را به مکانی مخصوص برای برگزاری عبادات و آئینهای خود مجهز خواهد کرد.

در اسلوونی 48 هزار مسلمان زندگی می‌کنند که در حدود 20 هزار تن از آن ها در لیوبلیانا ساکن هستند که البته به این رقم باید تعداد 20 هزار مسلمان مهاجر از بوسنی و هرزگوین را نیز افزود.

تحلیلگران ریشه اختلافات موجود در اسلوونی درباره ساخت مسجد را به زمانی قبل از سال 1969 و دوران حاکمیت سوسیالیزم در بالکان و مشکلات این حکومت با گسترش اسلام و اماکن تجمع مسلمانان مرتبط دانسته‌اند. هرچند که با انتخاب عثمان جوگیچ، به عنوان نخستین مفتی اسلوونی بسیاری از مشکلات مربوط به این حوزه حل شده انگاشته شد اما مانع تراشی ها در این خصوص تا جایی ادامه یافت که کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا نیز در خصوص لزوم رعایت حقوق اقلیتهای دینی در اسلوونی هشدارهایی را به این کشور داد.

حزب لیبرال اسلوونی نیز در واکنش به این ماجرا، با اشاره به آزادی مسلمانان در این کشور، اعلام کرده است: با توجه به اینکه در حال حاضر در 15 شهر اسلوونی، اماکنی مخصوص برای عبادت و برگزاری آئینهای مسلمانان در نظر گرفته شده، تأسیس مسجدی با مناره 40 متری نه تنها زیبایی ظاهری پایتخت اسلوونی را با مشکلاتی مواجه می‌کند بلکه 26 متر هم بالاتر از صلیب قرار گرفته بر گنبد کلیسای یعقوب مقدس قرار خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی روزنامه پلیتیکا رقم قابل توجهی برای ساخت بنای مسجد جدید در پایتخت اسلوونی که مساحتی در حدود 11 هزار و 364 متر خواهد داشت، جمع‌آوری شده است.