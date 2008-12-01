آموزش و پرورش باید مبتی بر نیاز سنجی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد بابایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع کارشناس مسئولان متوسطه غرب استان درپیش دانشگاهی دارالفنون این شهرستان افزود: برنامه ریزی و نظارت تعیین روشهای تدریس مناسب متون درسی با هماهنگی شورای معلمان به صورت برنامه فصلی برای تحقق این هدف نیاز است.

وی اظهار داشت: الویت به برنامه های آموزش معلمان در این خصوص و ارتقاء مهارت های تدریس آنان، تاکید براساس یادگیری براساس فهم و توسعه روش های تشویقی کلامی و غیر کلامی نیز باید مدنظر قرارگیرد.

به گفته بابایی، ایجاد سیستم غیر کلاسیک برای آموزش های مهارتی ومشارکتی و تقویت احساس کارآمدی همگان به منظور ایجاد احساس رضایت مندی ود رنهایت ارتقاء انگیزه برخی راهکارهای اجرایی اصلاح روش های تدریس به شمار می آید.

مدیرآموزش و پرورش آق قلا تاکید کرد: آموزش وپرورش تنها کانونی است که دائما علم، فهم وکمال راتزریق می کند، بنابراین توجه و حمایت بیشتر زا آن ضرروی بنظر می رسد.

شهرستان آق قلا 110 هزار نفر جمعیت دارد.