35 هزار معلول در مشهد شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم عفت پناه صبح امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های روز جهانی معلولین پرداخت و گفت: پیاده روی معلولین از سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی به سمت حرم مطهر، دیدار معلولین موفق با مسئولین استان، حضور معلولین در نماز جمعه، بازدید مسئولین و نمایندگان مشهد از مراکز بهزیستی، برگزاری مسابقات ورزشی، افتتاحیه مرکز معلولین جسمی امید و ارائه خدمات تخصصی رایگان به معلولان در مراکز بهزیستی به مدت یک هفته به صورت رایگان از جمله برنامه هایی است که به مدت یک هفته ویژه معلولین در مشهد برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که خدمات سازمان بهزیستی در دو بخش تخصصی و حمایتی به معلولین ارائه می شود ادامه داد: فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنحی، بینایی سنجی، فنی و حرفه ای و توانبخشی از جمله خدمات تخصصی است که به معلولین ارائه می شود.

ابراهیم عفت پناه اظهار داشت: ارائه خدمات تخصصی و حمایتی در روستاها که معلولین امکان دسترسی به این خدمات را ندارند کمتر است، بنابراین در روستاها ارائه خدمات در محل زندگی معلول توسط متخصصین صورت می گیرد و همچنین خانواده با مشارکت جامعه می تواند خدمات ساده و حمایتی را به معلول ارائه دهد.

وی ادامه داد: ارائه کمک هزینه تحصیلی، آموزش و نگهداری و ارائه امکانات پزشکی که شامل ویلچر دارد و عصای سفید برای نابینایان و ...از جمله خدمات حمایتی سازمان بهزیستی برای معلولین است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد 2 هزارو 750 نفر از معلولین و هزارو 270 بیمار روانی مزمن از سازمان بهزیستی مشهد به صورت مستمر ماهیانه، کمک هزینه درمان و آموزش دریافت می کنند.

رئیس سازمان بهزیستی مشهد با اشاره به این مطلب که حدود 55 هزار معلول در استان خراسان رضوی شناسایی شدند اظهار داشت: حدود سه هزار و 850 نفر معلول روانی مزمن شناسایی شده اند.

وی در رابطه با مراکز نگهداری معلولین در سطح شهر مشهد گفت: 4 مرکز شبانه روزی معلولین ذهنی، روانی و جسمی، 5 مرکز خصوصی نگهداری از معلولین، 16 مرکز خصوصی معلولین ذهنی و تعداد 4 مرکز نگهداری از بیماران روانی مزمن و در مشهد مشغول به فعالیت هستند.

عفت پناه نبود اشتغال معلولین، نبود مسکن، تردد معلولین در شهر و معابر عمومی و همچنین اماکن عمومی را از جمله مشکلات معلولین عنوان کرد.

وی افزود: اجرای قانون حمایت از معلولین که بیش از چهار سال از تصویب آن گذشته، برخی از مفاد و آیین نامه های آن اجرا نشده که اجرا نشدن این قانون هم برای معلولین ایجاد مشکل کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی مشهد در رابطه با بیمه معلولین اظهار داشت: از تعداد معلولینی که در سازمان بهزیستی پرونده دارند حدود 70 درصد آنها بیمه شده اند و 30 درصد آنها از بیمه برخوردار نیستند که دلیل اصلی این موضوع هم کاهش سهمیه بیمه معلولین شهر مشهد است.