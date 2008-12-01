تاخیر اجرای طرح هادی در روستاهای آذربایجان شرقی

قربان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: آذربایجان شرقی در اجرای طرح هادی روستاها نسبت به برنامه چهارم توسعه عقب مانده است .

وی جبران عقب ماندگیهای طرح هادی آذربایجان شرقی را منوط به همکاری سایر ارگان ها دانست و افزود : بنیاد مسکن آذربایجان شرقی آماده است در صورت همکاری سایر دستگاه های اجرایی سالانه در 110 روستا ‌،طرح هادی را اجرا کند.

محمدی در عین حال یادآور شد : طرح هادی در شش روستا و تعیین محدوده 60 روستای آذربایجان شرقی نیز از هفته گذشته آغاز شده است .

به گفته وی ، همچنین عملیات اجرایی 30 طرح هادی در 30 روستای آذربایجان شرقی نیز اتمام و به بهره برداری رسیده است .

محمدی یادآور شد : برای اجرای این طرح های هادی که دو سال به طول انجامید بیش از 65 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با اشاره به بهره برداری از چندین پروژه این اداره کل به ارزش 800 میلیارد ریال افزود : افتتاح 57 واحد مسکونی محرومین‌، واگذاری 110هزارمین سند مالکیت و بهره برداری از 22 هزارمین واحد مسکونی روستایی از مهمترین پروژه های به بهره برداری رسیده است.

محمدی اضافه کرد: علاوه بر پروژه های یاد شده 514 واحد مسکونی شهری برای اقشار کم درآمد توسط انجمن خیرین مسکن ساز در شهرهای تبریز،‌مرند،‌میانه،‌اهر و باسمنج به بهره برداری رسید.

وی درباره صدور سند به واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی نیز گفت:برای صدور سند مالکیت به 165 هزار واحد مسکونی روستایی استان که 80 درصد واحدهای روستایی را شامل می شود نقشه برداری لازم صورت گرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی همچنین گفت: سهم استان از اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی حدود 34 هزار واحد بود که نزدیک 33 هزار و 400 واحد منجر به عقد قرارداد با بانک های عامل شده است.

وی تصریح کرد: همچنین احداث 12 هزار واحد مسکونی،‌واحد مسکونی محرومین،‌یک هزار و 800 واحد مسکونی اقشار کم درآمد نیز آغاز شده است.