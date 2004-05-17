مطالبه حق جامعه است اما نبايد وجه‌ المصالحه دعواها قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رييسجمهور كه در جمع رييس و مديران سازمان مديريت و برنامهريزي سخن ميگفت، با تشبيه كار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به مغز و قلب و چشم، در بدن انسان تاكيد كرد: برنامه و ساز و كار حركت جامعه، نحوه تعامل بخش ها با يكديگر و تلاش براي جريان يافتن زندگي بهتر به طور علمي، در متن جامعه جريان دارد.
خاتمي با اشاره به كار كارشناسي در سازمان مديريت و برنامهريزي براي تعيين سياستها و نظام بودجه كشور، گفت: سازمان علاوه بر توزيع امكانات و درآمدها، بايد به دقيقترين وجه بر مجموعه نظارت كند و كارآيي نظام را ارتقاء دهد.
رييسجمهور با اشاره به جايگاه بي بديل سازمان مديريت و برنامهريزي، از بازخواني و ارزيابي مجدد جايگاه اين سازمان حمايت كرد و از تلاش سازمان در تنظيم بودجه كشور، برنامههاي توسعه و نيز عقد موافقتنامه ها، نظارت و نقش محوري در دبيرخانه شوراها قدرداني كرد.
رييسجمهور نيروهاي شاغل در سازمان مديريت و برنامهريزي را داراي تخصص و تعهد ارزيابي و از همه همكاران دولت در اين سازمان در سالهاي اخير قدرداني كرد و افزود: در عرصه اقتصاد، مديريت، فرهنگ و سياست مشكلاتي داريم كه ريشه در تاريخ ما دارد و اين از خصوصيات طبيعي دوران گذار است.
خاتمي با قدرداني از خدمات كارساز و مديريت دكتر محمد ستاري فر در سه سال گذشته از همكاري دكتر شركاء به عنوان رييس جديد اين سازمان تشكر كرد.
رييسجمهور با بيان اين كه توقعات و مطالبات در فضاي هيجانزده و سياستزده افزايش مييابد گفت: مطالبه حق جامعه است اما نبايد اين مطالبات وجهالمصالحه دعواها قرار گيرد و يا به شكلي مطرح شود كه توان برآوردن آن در جامعه ميسر نباشد.
خاتمي گفت: ما از بيكاري و افزايش تورم رنج برده و سعي در مهار آن داريم و البته گامهاي بسياري در زمينه و تقويت بنيه اقتصادي و افزايش توليد نيز برداشتهايم.
رييسجمهور با اشاره به طرح اصلاح ساختار اقتصادي در سالهاي اول رياست جمهوري خود و ايجاد صندوق ذخيره ارزي در دوره دوم، گفت: با وجود آنكه پيشنهادهايي براي هزينهكردن اين درآمدها مطرح شد كه ميتوانست برخي نيازهاي جامعه را برآورده كند، اما دولت اين حساب را براي تقويت بنيههاي اقتصادي كشور وآينده آن و براي اعطاي وام به بخش خصوصي در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال و ساماندهي كرد.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه توليد بدون ايجاد نقدينگي و سرمايهگذاري پا نخواهد گرفت، گفت: مجبوريم به برخي از لوازم پيامدهاي اين روند تن دهيم و در عينحال به مهار تورم و كاهش بيكاري اهتمام داشته باشيم.
خاتمي كاهش نرخ بيكاري و ايجاد حدود هفتصد هزار شغل در دولت خود، كاهش نرخ تورم و تكنرخي كردن قيمت ارز را به عنوان عملكرد مطلوب دولت برشمرد و خواستار پيگيري مجدانه برنامههاي اقتصادي شد.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه با همدلي و همكاري ميتوان نتايج مطلوبي گرفت، گفت: با وجود برخي از مشكلات، وضعيت اقتصادي و برنامه توسعه كشور با توجه به رضايت نسبي بخش خصوصي، كاهش تقاضا براي كار در استانها نسبت به چند سال پيش، مثبت و اميدواركننده است.
خاتمي در عينحال تاكيد كرد: مساله بيكاري، كنترل تورم و گراني بايد مدنظر سازمان مديريت و برنامهريزي باشد.
رييس جمهور همچنين با اشاره به اهداف چشمانداز بيست ساله كشور بر تلاش در جهت اصلاح ساختار امور اداري و بهبود وضعيت مديريت كشور با محوريت پاسخگويي به ارباب رجوع تاكيد كرد.
پيش از سخنان رييسجمهور "برادرانشركاء" رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با قدرداني از خدمات و عملكرد ستاريفر رييس سابق اين سازمان، جايگاه سازمان مديريت و برنامهريزي در تنظيم بودجه كشور را بسيار حساس توصيف كرد و گزارشي از چگونگي انجام تغييرات وسيع و مثبت در سازمان برنامهريزي، بحث مديريت دولت و نظارت ارائه كرد.
وي با اشاره به حضور نيروهاي متعهد و تحصيلكرده در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و اجماع نظر مسوولان نظام در تبيين و تدوين چشمانداز 20 ساله و نيز برنامه چهارم توسعه همهجانبه كشور، اظهار اميدواري كرد: حسن اجرا و آثار و نتايج مطلوب اين برنامهها هرچه سريعتر به بار نشيند.
شركاء با تشريح برنامههاي سازمان مديريت و برنامهريزي در سال جاري به منظور متناسب كردن ساختار تشكيلات دولت با اهداف برنامه چهارم و تدوين لايحه عملياتي و برنامهاي سال 1384 كشور، خواستار تعامل سازنده و فعال ميان دستگاهها به منظور رفع برخي از نواقص و كاستيها شد.
همچنين در اين ديدار چند تن از مديران ستادي و استاني سازمان مديريت و برنامهريزي گزارشي از حوزه فعاليت خود ارائه كردند.
خاتمي در ديدار رييس و مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي :
مطالبه حق جامعه است اما نبايد وجه المصالحه دعواها قرار گيرد
حجتالاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، رييسجمهور بر نقش محوري سازمان مديريت و برنامهريزي در مديريت كلي كشور و لزوم تعامل ساير بخشها با اين سازمان در همه زمينه ها تاكيد كرد.
