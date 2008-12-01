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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۴

دو مرکز توانبخشی در ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: دو مرکز توانبخشی صبح امروز در شهرستانهای استان ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل بهزیستی استان ایلام در حاشیه افتتاح این دو مرکز توانبخشی گفت: این رو مرکز توانبخشی در شهرستانهای دره شهر و ایوان افتتاح شده است.

وی بیان داشت: این دو مرکز به منظور ارائه خدمات تخصصی به معلولان برای توانمند ساز کردن آنان در نقاط استان ایلام افتتاح شدده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اینک 13 مرکز آموزش توانبخشی در استان ایلام فعالیت دارند، خاطر نشان کرد: عمده معلولیت در استان ایلام عوامل ژنتیک است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون 11 هزار معلول در استان ایلام زندگی می کنند.

کد مطلب 793021

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