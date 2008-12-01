هفته دوستی ایران و تاجیکستان برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه یک و فرهنگسرای ملل هدف از برگزاری این برنامه را کمک به افزایش شناخت و آگاهیهای شهروندان تهرانی نسبت به فرهنگ سایر ملل دانست وگفت : طی این هفته با برگزاری برنامه‌های مختلف ضمن توسعه فرهنگ وتمدن پارسی زمینه‌های ایجاد مراودات فرهنگی وهنری میان دو ملت ایجاد خواهد شد.



وی انجام سیاستهای کلان سازمان فرهنگی هنری در حیطه فرهنگ بین ملتها را از دیگر اهداف این برنامه دانست و افزود: با برگزاری این مراسم گامی برای افزایش مودت ودوستی بین دولتها برداشته می‌شود.



خادم به اعلام برنامه‌های اجرایی در این هفته اشاره کرد و یادآور شد: هفته دوستی ایران وتاجیکستان از تاریخ 20 لغایت 22 آذرماه در فرهنگسراهای ملل، دانشجو، خانواده، بانو ودختران به صورت همزمان اجرا می‌شود.



اجرای موسیقی محلی وملی تاجیکستان توسط شاعران مطرح دو کشور، برپایی نمایشگاههای کتاب – صنایع دستی، نمایش فیلم درباره فرهنگ وهنر– تاریخ وطبیعت تاجیکستان، کاشت نهال صلح ودوستی و.. از برنامه های این هفته است و کتابچه ای از فرهنگ وآداب ورسوم ایران وتاجیکستان به چاپ می رسد.



آیین افتتاح این رویداد فرهنگی ۲۰ آذر با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و شهری و سفارت تاجیکستان در فرهنگسرای دانشجو برگزار می‌شود.

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