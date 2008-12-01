نامزدهای جوایز ستلایت 2008 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد در بخش بهترین فیلم درام، "خواننده" استفن دالدری، "میلیونر اسلامداگ" دنی بویل، "مسیر انقلابی" سام مندس، "فراست" / نیکسن" ران هوارد، "میلک" گاس ون سنت و "رود یخزده" کورتنی هانت نامزد دریافت جایزه هستند.

نامزدهای بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال عبارتند "بی‌غم" مایک لی، "فهرست بی‌پایان آهنگ‌های نیک و نورا" پیتر سولت، "ویکی کریستینا بارسلونا" وودی آلن، "تندر استوایی" بن استیلر، "در بروژ" مارتین مکدانا و "خفه کردن" کلارک گرگ.

آکادمی بین‌المللی مطبوعات در عین حال اسامی 10 فیلم برتر سال 2008 را بدون ترتیب اعلام کرد که عبارتند از "مایه ثبات" لنس همر، "بچه عوضی" کلینت ایستوود، "تردید" جان پاتریک شنلی، "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان، "فراست" / نیکسن" هوارد، "رود یخزده" هانت، "میلک" ون سنت، "خواننده" دالدری، "مسیر انقلابی" مندس و "میلیونر اسلامداگ" بویل.

IPA در بخش تلویزیون نیز اسامی نامزدهای دو بخش بهترین درام و بهترین کمدی یا موزیکال را اعلام کرده است. برندگان جوایز ستلایت 2008 روز 14 دسامبر (24 آذر) در مراسمی در سنتری سیتی لس آنجلس اعلام می‌شود.

آکادمی بین‌المللی مطبوعات سال 1996 تاسیس شد و خود را بزرگترین سازمان مطبوعاتی دنیا در حوزه سرگرمی می‌داند.