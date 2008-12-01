آغاز تغییرات مدیریتی در وزارت کشور با تغییر بوربور

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تغییر در وزارت کشور از معاونت عمرانی این وزارتخانه آغاز شده است، پستی که با رفتن سید مهدی هاشمی به وزارت راه و بنا به نظر علی کردان، حبیب الله بوربور در آن مشغول فعالیت شد.

بر این اساس تا چند روز آینده معاون عمرانی جدید وزارت کشور معرفی و مشغول به کار خواهد شد. به احتمال قوی با رفتن بوربور از معاونت عمرانی وزارت کشور، علی نیک زاد، استاندار اردبیل جایگزین وی خواهد شد.

حبیب الله بوربور که پیش از حضور در وزارت کشور، ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته، در حال حاضر برای حج تمتع در مکه مکرمه به سر می برد.

منابع مطلع در گفتگو با مهر، ضمن تائید اخبار مربوط به احتمال انتصاب معاون عمرانی جدید وزیر کشوراعلام کردند که با ابلاغ این حکم به نیک زاد، استاندار اردبیل او به زودی و طی چند روز آینده کار خود را در وزارت کشور آغاز خواهد کرد.

تلاش خبرنگار مهر برای پیگیری این مسئله از استاندار اردبیل به دلیل آنچه ماموریت کاری چند روزه نیک زاد عنوان شد بی نتیجه ماند.