بسکتبالیست های مهرام به تورنمنت جام شیخ راشد دبی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد دبی طی روزهای 30 آذرماه تا 7 دی ماه برگزار خواهد شد. مهرام که سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور را از آن خود کرد به عنوان تنها نماینده ایران برای شرکت در این رقابت ها دعوت شده است.

این درحالیست که تیم صباباطری که نایب قهرمانی لیگ 86 را دراختیار دارد، همراه با مهرام در دوره گذشته تورنمنت جام شیخ راشد دبی شرکت کرد و در مرحله رده بندی مسابقات با شکست 89 بر 77 الجلا سوریه به عنوان سوم دست یابد.

به نظر می رسد مشکلاتی که پیش از آغاز فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر گریبانگیر شاگردان مهران شاهین طبع و درنهایت تغییر نام تیم صباباتری به صبامهر شد، مانع از دعوت مجدد آنها به امارات شده است تا مهرام تنها تیم ایرانی شرکت کننده درمسابقات جام شیخ راشد دبی باشد. مهرام دو سال پیش عنوان نخست مسابقات امارات را از آن خود کرد.

پیکارهای جام شیخ راشد دبی دومین تورنمنتی است که مهرامی ها درطول سال جاری به شرکت در آن فراخوانده شده اند. این تیم پیش از این دعوت نامه تورنمنت اسمال اسپورت سوریه را دریافت کرده بود اما از حضور در این رقابت ها انصراف داد.