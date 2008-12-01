ارسال 100 مقاله به اولین همایش ملی نوآوری و کارآفرینی تبریز

خیام عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد مقالات از استان های آذربایجان شرقی ،تهران،کرمانشاه ،اصفهان ،زنجان و بوشهر به دبیرخانه همایش ارسال شده است .

به گفته وی ، 25 مقاله برتر از سوی کمیته علمی در سی دی همایش ارائه شده و تعداد 15 مقاله نیز بصورت شفاهی در جریان برگزاری همایش ارائه می شود.

وی افزود: توسعه کار آفرینی بر مبنای پیشنهادات ،مدیریت مالکیت فکری و درک و کسب تکنولوژی به عنوان دارایی،نگاهی بر نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد اشتغال،دانشگاه کارآفرینی و نقش آن در تحول اقتصادی ،کارآفرینی دیجیتال از مهمترین موضوعات مقاله های ارسالی به دبیر خانه همایش بوده است.

دبیر اولین همایش ملی نوآوری وکارآفرینی تبریز تاکید کرد: از بین 10 نفر مقاله برگزیده ، سه نفر دارای مدرک دکتری ،شش نفر دارای کارشناسی ارشد و یک نفر نیز دارای مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت و IT می باشند.

عسگری تاکید کرد: این همایش با حمایت اداره کل تعاون آذربایجان شرقی، سازمان صنایع و معادن استان، سازمان بازرگانی استان و انجمهای صنعتی و اقتصادی با هدف فرهنگ سازی در زمینه نوآوری وکارآفرینی برای ارتقا شاخصهای بهره وری و اقتصادی و تبیین سازوکارهای مناسب برای حمایت از نوآوری برگزار می شود.

اولین همایش ملی نوآوری و کارآفرینی 13 و 14 آذر سال جاری در مجتمع فرهنگی رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار می شود.