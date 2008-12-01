خودروی رئیس مجلس در عوارضی اتوبان! / فرود دوباره هواپیما در مهرآباد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کاشمر حاشیه های این سفر به شرح زیر است:

- در همان آغاز سفر و در حالی که هیئت اعزامی از تهران درون هواپیما منتظر صدور اجازه پرواز بودند خلبان اعلام کرد که به دلیل ترافیک باند فرودگاه هواپیما با دقایقی تاخیر پرواز خواهد کرد.

- در سفر لاریجانی به کاشمر به هیچ عنوان برنامه مشخصی اعلام نشده بود؛ در آغاز سفر اعلام شد لاریجانی قرار است به سبزوار پرواز کند و سپس مسیر یک ساعته سبزوار به سمت کاشمر با خودوروی سواری طی شود، ضمن اینکه اعلام شد ممکن است این مسیر با بالگرد طی شود اما در کمال تعجب خبرنگاران و هیئت همراه لاریجانی متوجه شدند که هواپیما در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد به زمین نشسته است!

- لاریجانی بلافاصله بعد از فرود هواپیما در فرودگاه مشهد بدون توقف به طرف مرقد مطهر امام رضا(ع) حرکت کرد تا بعد از زیارت و انجام فریضه نماز حرکت به طرف کاشمر از سر گرفته شود.

- خبرنگاران نیز با اتوبوس به طرف مرقد امام رضا (ع) حرکت کردند و در آنجا مشخص شد که غذای رستوران حرم امام رضا (ع) برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است. هنگام توزیع فیش این غذا تعداد زیادی از زائران خواستار دریافت فیش بودند و حتی از خبرنگاران تقاضا می کردند که بخشی از غذای خود را به آنان بدهند که این کار از طرف تعدادی از خبرنگاران انجام شد.

- رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت کاملا عادی و بدون اینکه حرم امام رضا(ع) قرق شود همراه با محمدی زاده، استاندار خراسان رضوی به زیارت مرقد مطهر امام رضا (ع) رفت.

- حرکت اتوبوس خبرنگاران به دنبال خودروهای پرسرعت همراهان علی لاریجانی به کندی انجام می شد و البته گویا به توصیه لاریجانی دیگر خودروها با سرعتی متعادل حرکت می کردند تا اتوبوس خبرنگاران عقب نماند!

- در بخشی از مسیر 3 ساعته مشهد به کاشمر حضور یک دستگاه تریلی مخصوص حمل خودرو در مسیر حرکت کاروان مذکور دردسر ساز شد، به نحوی که خودروی لاریجانی و همراهان حدود 30 دقیقه مجبور به حرکت لاک پشتی پشت سر این خودرو بودند! این ماجرا در ادامه باز هم تکرار شد که در بخشی از مسیر خودرو لاریجانی از دیگر خودروها فاصله گرفته بود و یک دستگاه اتوبوس مسافربری که با سرعت بسیار کم حرکت می کرد بین خودروی رئیس مجلس و گشت های انتظامی حفاظت قرار گرفته بود.

- ناهماهنگی در سفر لاریجانی به کاشمر بسیار گسترده بود به نحوی که در طول مسیر چند ساعته مشهد به کاشمر خبرنگاران حتی آب هم در اختیار نداشتند هر چند که در مسیر بازگشت ساندیس و چای در اختیار آنان قرار گرفت و البته در بخشی از مسیر و زمانی که خودروی لاریجانی در حاشیه جاده متوقف شده بود و همراهان او با بطری آب معدنی به طرف خودروی رئیس مجلس حرکت می کردند مشخص شد که مشکل بی آبی هم در خودروی رئیس مجلس هم وجود داشته است.

- در چند کیلومتری شهرستان تربت حیدریه و زمانی که خودروی رئیس مجلس در مسیر حرکت به سمت کاشمر بود جمعی از مسئولان شهرستان تربت حیدریه با قرار گرفتن در حاشیه جاده و در مسیر عبور خودروی لاریجانی از او استقبال و برای رئیس مجلس گوسفند قربانی کردند و لاریجانی نیز بعد از پیاده شدن از خودرو با آنان احوال پرسی کرد.

- ماجرای معطلی خودروی لاریجانی در عوارضی اتوبان هم جریان خاص خود را داشت!

- به نظر می رسید ناهماهنگی های به وجود آمده به دلیل متراکم بودن برنامه های مورد نظر رئیس مجلس صورت گرفته چرا که جعفری، رئیس دفتر لاریجانی و فرخ زادی، معاون دفتر او به طور مکرر و به صورت تلفنی با مسئول خبرنگاران در تماس بودند تا مشکل خاصی برای آن ها پیش نیامده باشد.

- رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ورود به کاشمر بر مزار آیت الله سید حسن مدرس حضور یافت و با تاج گل به مقام او ادای احترام کرد. نوه آیت الله مدرس نیز در هنگام حضور لاریجانی بر مزار آیت الله مدرس حاضر بود.

- یکی دیگر از نشانه های ناهماهنگی در سفر رئیس مجلس به کاشمر بر در و دیوار کاشمر دیده می شد چرا که در پلاکاردهایی که در سطح شهر نصب شده بود اعلام شده بود که لاریجانی در ساعت 30/14 دقیقه در مسجد جامع کاشمر سخنرانی خواهد کرد و این در حالی بود که رئیس مجلس حدود ساعت 19 وارد این شهرستان شد!

- خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی قبل از سخنرانی لاریجانی در مسجد جامع کاشمر برای خوش آمد گویی حضور یافت و به عنوان یک خبر خوش اعلام کرد که آمار ازدواج در کاشمر در سطح استان خراسان رضوی بیشتری آمار است. این خبر خوش با خنده تعدادی از حاضران مواجه شد که از این گفته خباز متعجب شدند که خباز در این رابطه گفت پیرمردها هم از این خبر خوششان آمد.

- در ادامه نظام اسلامی که اجرای برنامه را بر عهده داشت گفت: احتمالا با این خبر خوش وام ازدواج از 2 میلیون تومان به یک و نیم میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

- ناهماهنگی ها در زمان حضور لاریجانی در مصلی کاشمر هم ادامه داشت به نحوی که به خبرنگاران اجازه داده نمی شد از هیچ کدام از درهای ورودی داخلی شوند و خبرنگاران مجبور شدند دو بار مصلی کاشمر را طواف کنند!

- در زمان حضور لاریجانی در مزار آیت الله مدرس گروه سرودی متشکل از تعدادی از دختران خردسال به اجرای برنامه پرداخت و در پایان مراسم لاریجانی هدایایی نقدی به آنان اهدا کرد.

- با توجه به پایان زمان مراسم و بعد مسافت کاشمر تا مشهد احتمال داده شد که بازگشت به تهران به صبح دوشنبه موکول شود اما در همان نیمه شب خودروی لاریجانی و هیئت همراه به طرف فرودگاه مشهد هدایت شد.

- در مسیر بازگشت از کاشمر به مشهد نیز باز هم اتوبوس خبرنگاران درد ساز شد چرا که این اتوبوس قادر به حرکت پا به پای خودروهای تند رو کاروان لاریجانی نبود و به همین دلیل چندین بار از کاروان خودوروهای حامل رئیس مجلس، عقب ماند و این امر انتظار 30 دقیقه ای لاریجانی و هیئت همراه او در هواپیما تا رسیدن اتوبوس خبرنگاران را موجب شد.

- با نزدیک شدن هواپیما به مقصد، خلبان، مسافران را از وضعیت نامساعد آب و هوایی در تهران خبر داد که همین مسئله موجب اصرار مکرر خدمه هواپیما از مسافران برای بسته نگه داشتن کمربندهایشان شد.

- وضعیت نامساعد جوی زمانی بیشتر رخ نمود که هواپیمای حامل رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار برای فرود در فرودگاه مهرآباد اقدام کرد اما موفق نشد و بالاجبار بار دیگر بر فراز تهران به حرکت درآمد و با بهتر شدن میزان دید در مرتبه دوم به زمین نشست و حاضران در هواپیما نیز که به خاطر فرود ناموفق اولیه نگران شده بودند بعد از اطمینان از فرود هواپیما در فرودگاه مهرآباد صلوات فرستادند.