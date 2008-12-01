تغذیه نامناسب گریبانگیر سلامت کودکان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مینا مینایی پیش ظهر امروز در جمع مسئولان و کارشناسان بهداشتی خراسان جنوبی با اشاره به آمار بالای سو تغذیه در برخی مناطق این استان از راه اندازی مراکز مشاوره تغذیه در مناطق دارای سو تغذیه شدید خبر داد.

به گفته وی هدف از راه اندازی مراکز مشاوره تغذیه را ارتقا آگاهی مادران، شناسایی و آگاهی یافتن از وضعیت کودکان دچار سو تغذیه و بهبود وضعیت تغذیه کودکان برشمرد.

مینایی در دسترس نبودن مواد غذایی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، مسائل بهداشتی و سلامت کودکان از نظر مستعد بودن به ابتلا به سو تغذیه را از جمله عوامل موثر در بروز سو تغذیه در کودکان عنوان کرد و افزود: باید تمامی بخش های توسعه و رفاه اجتماعی با همکاری یکدیگر برای رفع این معضل اجتماعی همکاری کنند .

کارشناس ارشد تغذیه اداره بهبود تغذیه معاونت سلامت وزارت بهداشت، سو تغذیه را یک فرآیند چند بخشی دانست و تصریح کرد: این بیماری بر اثر عوامل متعددی از جمله نا آگاهی والدین و مادران در زمینه تهیه غذا و میان وعده های غذایی بروز می کند .

وی توزیع نامرتب سبدهای غذایی به دلیل مشکلات پیش‌ رو را یکی از عوامل ضعف پایش برنامه‌ها دانست و افزود: بر ‌اساس بررسی وضعیت استان‌ های کشور به تفکیک شهرستان‌ های آن در استان خراسان جنوبی وضعیت سو تغذیه کودکان و مادران در شهرستان‌های نهبندان و سربیشه بالا است که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد .

کارشناس ارشد تغذیه اداره بهبود تغذیه معاونت سلامت وزارت بهداشت ارتقا آگاهی و دانش تغذیه ‌ای مدیران، مربیان و کودکان از اهداف مهم اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها برشمرد.

وی با اشاره به اینکه این مشکل تنها با ارائه و اجرای برنامه‌ های مقطعی از جمله دادن یک وعده غذا و سبد غذایی برطرف نمی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم بالا در جامعه که به تورم روزانه تبدیل شده در این راستا با تدابیر صورت گرفته سرانه هر کودک از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافته است.

مینایی به اجرای طرح پایلوت سازمان بهزیستی کشور در سال 1375 اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزی و سایر بخش ها توسعه و رفاه اجتماعی در طرح مداخله ای کاهش سوء تغذیه کودکان حضور فعال دارند .

به گفته وی این طرح به مدت سه سال در سه استان های بوشهر، ایلام و کرمان به صورت پایلوت اجرا شد و در سال 78 نتایج حاکی از آن بود که سوء تغذیه 50 درصد کاهش یافته است .

مینایی به عملکرد مطلوب سازمان جهاد کشاورزی و نهضت سواد آموزی در کاهش سوء تغذیه اشاره کرد و افزود: توسط نهضت سواد آموزی مادران کم سواد و بی سواد در زمینه های آموزشی مسائل بهداشتی و تغذیه ای آموزش دیده و سازمان جهاد کشاورزی نیز در این راستا به ایجاد باغچه های سبزی کاری پرداخته است .

وی از تجهیز خانه های بهداشت به آشپزخانه های عمومی خبر داد و افزود: با تجهیز این مراکز به ماردان جهت رفع سو تغذیه کودکانشان آموزش عملی تهیه غذا داده می شود .

وی حمایت های وزارت بهداشت را بیشتر حمایت های آموزشی عنوان کرد و اظهار داشت: با همکاری بنیاد علوی به منظور حمایت تغذیه ای زنان باردار سبد غذایی به ارزش 20 هزار تومان در اختیار زنان باردار مبتلا به سو تغذیه قرار می گیرد .

کارشناس ارشد تغذیه اداره بهبود تغذیه معاونت سلامت وزارت بهداشت گسترش برنامه های حمایتی، هدفمند کردن یارانه ها برای اقشار آسیب پذیر به خصوص کودکان و مادران باردار، برگزاری کارگاه های آموزشی، آموزش عملی مادران در زمینه تغذیه و تجهیز خانه های بهداشت به آشپزخانه های محلی را از جمله برنامه های در دست اجرا وزارت بهداشت برشمرد.