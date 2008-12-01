دوچرخه وارد سفرهای روزانه تهرانی ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس یزدانی شهردار منطقه هشت با اعلام این خبر اظهارداشت: استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه عمومی می تواند علاوه بر کاهش آلودگی هوا، در کاهش ترافیک نیزموثر باشد و سالهای زیادی است که کشورهای اروپایی و آسیایی از این وسیله نقلیه در سفرهای روزانه خود استفاده می کنند.

وی با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در منطقه هشت ، اظهارداشت: اجرای این طرح با هدف ساماندهی سفرهای روزانه شهروندان و کاهش سفرهای درون شهری با خودروهای تک سرنشین صورت می گیرد.

یزدانی با تاکید بر اینکه اجرای طرح مذکور به هیچ وجه جنبه تفریحی نخواهد داشت افزود: قرار است از این دوچرخه ها در مسیرهای عمومی مثل مدارس، مترو، مساجد و... استفاده شود و به همین منظور مسیرها نیز تعیین و مشخص شده است.

شهردار منطقه هشت با اشاره به تهیه یک هزار دوچرخه برای استفاده عموم شهروندان منطقه گفت: در حال حاضر حدود 12 ایستگاه در سطح منطقه برای استقرار این دوچرخه ها پیش بینی شده و ظرف دو هفته آینده اجرا می شود.

وی با تاکید بر نظرسنجی که در همین رابطه از شهروندان صورت گرفته و همچنین هماهنگی که با شهرداری مرکز انجام شده است، افزود: استفاده از این دوچرخه ها رایگان بوده و قرار است با صدور کارتهایی این دوچرخه ها به صورت روزانه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

یزدانی تصریح کرد: بعد از اجرای پایلوت طرح در منطقه قرار است به سایر مناطق شهری تهران نیز تسری پیدا کند.

شهردار منطقه هشت همچنین از افتتاح و بهره برداری بیش از 53 پروژه فرهنگی ورزشی، خدمات شهری، ترافیکی، عمرانی و... طی هفته آینده با حضور دکتر قالیباف خبر داد و افزود: برای تکمیل و آماده سازی این پروژه ها که اغلب در نواحی محروم منطقه قرار دارند حدود 100 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی از اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی به عنوان مهمترین پروژه در بحث عمرانی منطقه یاد کرد و گفت: حدود 25 میلیارد تومان هزینه برای اجرای این طرح هزینه شده که با تکمیل آن دیگر شاهد آبگرفتگی معابر نخواهیم بود.

یزدانی به نورپردازی، مبلمان و کف پوشش اغلب بوستانهای منطقه که حدود 73 بوستان است اشاره کرد و افزود: برای ساماندهی 84 میدان منطقه و تبدیل آنها به پاتوق حدود سه میلیارد تومان هزینه کرده ایم.