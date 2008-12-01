آلمان خواستار افزایش اعضای گروه هشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "دی ولت" وزیر امور خارجه آلمان با توجه به بحران اقتصادی حاکم بر جهان افزاش اعضای گروه هشت را خواستار شد.

به نوشته دی ولت اشتاین مایر در حال تنظیم برنامه هایی در این راستا بوده که البته وی را در مسیر جبهه گیری در برابر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار می دهد.

اشپیگل نیز در این راستا خاطر نشان کرد که پایگاه برنامه ریزی وزیر امور خارجه آلمان در حال تنظیم برنامه هایی برای افزایش اعضای گروه هشت به شانزده عضو می باشد.

به نوشته این نشریه آلمانی در این برنامه تنظیم شده علاوه بر هشت کشور صنعتی جهان که شامل آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، روسیه، ژاپن و آلمان می باشند گروه اصلی دیگری شامل چین، هند، آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل و سه کشور از کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که اشتاین مایر در دیدار یک هفته پیش خود از هند در گفتگو با نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور علاقه آلمان را برای همکاری و حضور بیشتر دهلی در راستای غلبه بر بحرانهای جهانی از جمله مسائل اقتصادی اظهار کرده و حکومت هند نیز انتقاد خود را به انحصار طلبی گروه هشت در این راستا اظهار داشت.